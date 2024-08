Microsoft Teams : Une application unique pour gérer tous vos comptes

Microsoft a publié une application Teams unifiée qui prend en charge les comptes personnels, professionnels et éducatifs, au lieu d’applications de bureau distinctes pour le domicile et le lieu de travail. Après une phase de tests qui a duré une grande partie de l’année, cette nouvelle version est désormais déployée pour les utilisateurs de Windows et de Mac.

Les personnes qui, comme moi, utilisent Teams à la maison et au travail pour leurs projets personnels et professionnels se sont toujours demandé pourquoi il ne pouvait pas y avoir une application Teams monolithique. « À ce jour, il existe deux applications Teams sur Windows 11 — l’une pour le travail ou l’éducation et l’autre pour un usage personnel », a déclaré l’entreprise. Il n’était pas idéal que Microsoft doive créer et maintenir deux applications Teams différentes. Aujourd’hui, les deux applications Teams ont été fusionnées en une seule. « Nous sommes ravis de vous annoncer que l’application Teams unifiée est désormais disponible sur Windows 11, Windows 10 et Mac ».

Vos discussions et interactions professionnelles, personnelles et éducatives sont désormais disponibles dans la nouvelle application, séparées par des fenêtres juxtaposées. Si vous avez déjà installé l’application de bureau Teams sur votre ordinateur, vous n’avez rien à faire : la mise à jour la plus récente, qui prend en charge tous les types de comptes, sera automatiquement intégrée.

« Tous les utilisateurs, y compris ceux de Windows 10 et de Mac, peuvent désormais se connecter et collaborer avec n’importe qui, à tout moment et gratuitement, lorsqu’ils se connectent avec un e-mail personnel », a déclaré l’entreprise. Cela inclut les communautés, qui ressemblent aux groupes Facebook ou aux chats de grands groupes. Cliquez sur votre image de profil en haut à droite pour ajouter, supprimer, gérer et passer d’un type de compte à l’autre.

Mais ce n’est pas tout. Étant donné qu’une seule application Teams gère désormais plusieurs types de comptes, Microsoft vous permet maintenant de définir le compte par défaut à privilégier lorsque vous rejoignez une réunion Teams. Enfin, vous pouvez désormais utiliser Teams en mode invité.

De quoi rendre Teams plus unifié

Teams était gourmand en ressources jusqu’à ce qu’une mise à jour de 2023 apporte des performances nettement plus rapides et un design analogue à celui de Windows 11. À un moment donné, Microsoft a essayé de donner à Teams un raccourci permanent dans la barre des tâches de Windows, mais l’a retiré à la suite de réactions négatives. Le logiciel a également fait partie de Microsoft 365 pendant des années, mais il est désormais vendu aux entreprises séparément de l’offre Microsoft 365.

Vous pouvez télécharger la dernière version de l’application Teams pour Windows sur le site Web de Microsoft. Teams pour Android est disponible sur le Play Store, et Teams pour iPhone et iPad sur l’App Store.