Apple Podcasts débarque sur le Web : Écoutez vos émissions préférées partout

Un mois après avoir lancé Apple Plans sur le Web, Apple propose désormais son application Apple Podcasts en ligne. Ainsi, vous pourrez toujours accéder à vos émissions préférées, même lorsque vous êtes loin de votre iPhone, iPad ou Mac.

Le nouveau portail Web dispose des mêmes outils d’accès et de gestion que l’application Podcasts et peut être utilisé pour écouter des émissions, gérer des abonnements, synchroniser des bibliothèques associées à un compte Apple et parcourir des podcasts sur le service.

Cette version est particulièrement utile pour les utilisateurs de Windows, car Apple a négligé les dernières fonctionnalités de l’application Podcasts pour eux. Désormais, tout le monde peut s’abonner, écouter et suivre ses émissions préférées sur le Web.

L’expérience est disponible sur Safari, Chrome, Edge et Firefox. La saisie de cette adresse dans Safari pour iPhone ou iPad entraîne l’apparition d’une invite indiquant à l’utilisateur que le site sera ouvert dans l’application Podcasts. Elle permet d’accéder à votre podcast favori, de sauvegarder des émissions et de rechercher de nouveaux épisodes. Apple précise que le site Web Apple Podcasts se synchronise avec le compte Apple de l’utilisateur pour une expérience transparente.

Lorsque vous accédez à podcasts.apple.com, une barre latérale affiche les rubriques Recherche, Accueil, Parcourir et Classements. La majeure partie de la page affiche les podcasts les mieux notés, ainsi que les catégories les plus populaires. Des bandes-annonces, des émissions créées par Apple et bien d’autres choses encore sont également disponibles.

Apple Podcasts en ligne peut réjouir les régulateurs

Bien qu’on ne sache pas exactement pourquoi Apple a décidé de publier cette expérience en ligne, il pourrait s’agir d’un moyen de montrer aux autorités de réglementation que les services de base d’Apple sont disponibles sur toutes les plateformes, même lorsqu’il n’y a pas d’application. Ainsi, les utilisateurs d’Android peuvent profiter d’Apple Podcasts, même si leur expérience sera limitée à une connexion Internet.

Avec cette version, Apple propose désormais Music, TV, Plans, iCloud et Podcasts en ligne. Les deux principaux services non disponibles en ligne sont Apple Arcade et Apple Fitness+, qui restent limités aux appareils Apple.

Les utilisateurs peuvent accéder à la suite iWork via le domaine iCloud, qui comprend Pages, Keynote et Numbers. À l’avenir, Apple pourrait étendre sa présence en ligne à d’autres services et applications, tels que Books, News+, etc.