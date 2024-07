Honor MagicPad 2 : Tablette 12,3 pouces OLED 3K et Snapdragon 8s Gen 3

Honor vient de dévoiler sa nouvelle tablette phare, la MagicPad 2, aux côtés de la série Honor Magic V3, après une série de teasers. Cette tablette se distingue par son grand écran OLED 3K de 12,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et des bords d’écran plus fins, offrant un impressionnant ratio écran-corps de 92 %.

L’écran de la MagicPad 2 est équipé de la technologie Oasis AI defocus eye protection de Honor. Cette technologie utilise un système de gradation PWM UHF 4 320 Hz de pointe associé à l’intelligence artificielle pour offrir une protection des yeux analogue à la lumière naturelle, répondant ainsi aux préoccupations croissantes liées à la myopie causée par une utilisation prolongée des écrans.

La MagicPad 2 propose des configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Elle est alimentée par le processeur phare Snapdragon 8s Gen 3 gravé en 4 nm, dispose d’un système de huit haut-parleurs avec prise en charge de l’audio spatial, et est équipée d’une batterie de 10 050 mAh avec une charge rapide de 66 W.

Elle est également compatible avec des accessoires tels que le MagicPencil 3, offrant une latence de saisie ultra-faible de 2 ms, et le clavier Bluetooth MagicPad 2 pour une expérience similaire à celle d’un PC.

En termes de logiciels, la tablette fonctionne sous MagicOS 8.0, basé sur Android 14, avec de nombreuses capacités AI, notamment MagicLM AI pour résumer et traduire les réunions, identifier les formules manuscrites, MagicRing pour le multitâche entre appareils, et Magic Portal qui comprend les messages et vous dirige vers les applications pertinentes.

Spécifications techniques de la Honor MagicPad 2

Écran OLED 3K de 12,3 pouces (2880 x 1840) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, HDR10, jusqu’à 1600 nits de luminosité maximale, ratio écran-corps de 92 %, gradation PWM UHF 4320 Hz, gamme de couleurs DCI-P3 et affichage de 1,07 milliard de couleurs

Processeur mobile Octa Core Snapdragon 8 s Gen 3 gravé en 4 nm avec GPU Adreno 735

Mémoire et stockage : 8 Go/12 Go/16 Go de RAM, 256 Go/512 Go/1 To de stockage

MagicOS 8.0 (basé sur Android 14)

Appareil photo arrière de 13 mégapixels avec ouverture f/2.0 (autofocus)

Caméra frontale de 9 mégapixels avec ouverture f/2.2 (mise au point fixe)

8 haut-parleurs avec audio spatial 3D

Dimensions : 274,5 x 180,5 x 5,8 mm ; Poids : 555 g

Connectivité : Wi-Fi 6 double bande, Bluetooth 5.3, USB Type-C

Batterie de 10 050 mAh avec support de charge rapide 66 W Honor SuperCharge

Accessoires : Clavier Bluetooth Honor MagicPad 2 et Magic Pencil 3

Tarifs et disponibilité

La Honor MagicPad 2 est disponible en trois couleurs : blanc ombre de lune, noir ciel étoilé, et bleu mer du ciel. Le prix de départ de la MagicPad 2 8 Go + 256 Go est de 2 899 CNY (environ 365 euros), la MagicPad 2 12 Go + 512 Go à 3 299 CNY (environ 420 euros), la MagicPad 2 16 Go + 512 Go à 3 699 CNY (environ 466 euros) tandis que la MagicPad 2 16 Go + 1 To coûte 4 199 CNY (environ 530 euros).

Les précommandes ont débuté en Chine, et la vente ouverte commencera le 19 juillet 2024.