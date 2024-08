DJI Neo en approche : Caméra selfie volante avec contrôles innovants

DJI prépare le lancement d’un nouveau drone, le DJI Neo, qui suscite déjà beaucoup d’attention grâce à une série de fuites révélatrices. Les dernières informations, partagées par l’incontournable @Quadro_News sur X (anciennement Twitter), dévoilent que le Neo pourrait être l’un des drones les plus accessibles de DJI à ce jour, avec des commandes de vol intégrées directement dans une application mobile, sans besoin de télécommande physique.

Le Neo est décrit dans ces fuites comme une caméra selfie volante, idéale pour les familles. Il serait plus léger qu’un iPhone, avec un poids de seulement 135 g, ce qui le rendrait extrêmement portable. Une série de promotions marketing illustre son utilisation avec des commandes basées sur l’écran de l’application compagnon. Actuellement, DJI propose l’application Fly pour ses drones comme le Mini 4 Pro, mais celle-ci ne permet pas de piloter directement via l’écran tactile, ce qui rend cette nouveauté particulièrement intéressante.

Cette approche rappelle le DJI Spark, qui se connectait également directement au téléphone, bien que sa portée soit limitée à 100 mètres. Le Neo semble aller plus loin avec des commandes complètes sur l’application, incluant les fonctions de direction, le retour à la maison, et un bouton pour la prise de photos ou de vidéos. En prime, une fonctionnalité de contrôle vocal, inédite chez DJI, pourrait faire son apparition.

Une caméra fixe et un contrôle innovant

Selon les fuites, le DJI Neo serait équipé d’une caméra fixe, sans stabilisation sur nacelle (gimbal), ce qui le rapproche davantage d’un drone de course FPV. Ce type de drone est conçu pour des prises de vue dynamiques et immersives, bien que le contrôle de l’angle de la caméra ne soit pas possible. Cette limitation est compensée par la compatibilité présumée avec la télécommande DJI RC Motion 3, déjà utilisée avec les DJI Goggles 3 et DJI Avata 2. Cette télécommande permet de piloter le drone par des mouvements de poignet, ajoutant une dimension intuitive à l’expérience de vol.

En mode sport, le DJI Neo pourrait atteindre une impressionnante vitesse de 16 m/s (environ 57,6 km/h), ce qui le rendrait apte à des prises de vue de type « cinewhoop », particulièrement prisées pour les vidéos dynamiques.

Alors que les rumeurs initiales prédisaient une sortie le 20 août, l’absence de teaser officiel de DJI laisse penser que le lancement pourrait être repoussé à début septembre. Pour l’instant, la date de sortie exacte reste un mystère, bien que l’ampleur des fuites suggère une annonce imminente.

En termes de spécifications, les précédentes fuites mentionnent un capteur de 1/2 pouce, analogue à celui du DJI Mavic Air 2 de 2020. Il serait capable de filmer en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. Malgré un débit vidéo limité à 75 Mb/s, soit la moitié de celui du Mini 4 Pro, le Neo devrait tout de même offrir des performances impressionnantes pour un drone aussi compact, à condition de filmer dans de bonnes conditions de lumière.

Un drone attendu avec impatience

Le DJI Neo semble destiné à un large public grâce à sa facilité d’utilisation et son format ultra-portable. Ce drone pourrait bien devenir un incontournable pour les amateurs de selfies aériens et de vidéos immersives, en particulier avec la concurrence croissante d’autres modèles comme les HoverAir X1 Pro. L’attente est grande pour découvrir comment ce nouveau drone se positionnera sur le marché.