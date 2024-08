Apple prépare un dispositif robotic de table révolutionnaire pour 2027

Apple continue de progresser dans le développement d’un appareil robotique de table, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Initialement dévoilées en avril, les ambitions robotiques d’Apple incluaient un robot mobile conçu pour suivre les utilisateurs dans leur maison. Le dernier rapport indique que la firme intensifie désormais ses efforts sur un dispositif de maison connectée doté d’un bras robotique, destiné à servir de centre de commande, d’outil de vidéoconférence et de système de sécurité contrôlable à distance.

En parallèle, Apple travaillerait également sur un appareil analogue à un HomePod, mais doté d’un écran monté sur un bras robotique capable de pivoter. Ce projet, impliquant une équipe de plusieurs centaines de personnes, vise à créer un « dispositif domestique de table haut de gamme » combinant un écran de type iPad avec un bras robotisé.

L’écran de cet appareil pourrait s’incliner verticalement et pivoter à 360 degrés grâce à un actionneur et un bras robotique fin pour une mobilité accrue. Ce projet a reçu l’approbation des cadres d’Apple en 2022, et des progrès significatifs ont été réalisés ces derniers mois.

Le développement de cet appareil est dirigé par Kevin Lynch, vice-président de la technologie chez Apple, qui avait auparavant dirigé le projet Apple Car avant qu’il ne soit abandonné en février. L’équipe d’ingénierie matérielle d’Apple, y compris Matt Costello, qui dirige le développement du HomePod, est également activement impliquée dans ce projet.

En parallèle de ce projet, Apple explore d’autres initiatives en robotique, notamment des robots capables de se déplacer dans la maison, et des discussions sont en cours sur une version humanoïde. Ces initiatives sont en partie dirigées par Hanns Wolfram Tappeiner, un expert en robotique qui supervise une équipe d’environ 100 anciens ingénieurs de l’équipe automobile.

Interaction utilisateur et caractéristiques du robot Apple

L’interaction principale avec cet appareil se fera probablement via Siri et d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence. Le dispositif fonctionnerait actuellement sur une version modifiée d’iPadOS et pourrait inclure des capacités telles que la reconnaissance vocale et la possibilité de répondre à des commandes comme « regarde-moi » pour se concentrer sur l’orateur.

Apple prévoit de lancer cet appareil de maison de table d’ici 2026 ou 2027, avec un prix estimé autour de 1 000 dollars. Cependant, étant donné la longue échéance, ces plans pourraient encore évoluer.

Ce projet montre l’engagement d’Apple à repousser les limites de la technologie domestique en intégrant des fonctionnalités robotiques avancées dans un appareil compact et élégant. S’il voit le jour, ce dispositif pourrait redéfinir la manière dont nous interagissons avec la technologie à domicile, en proposant des fonctionnalités sophistiquées dans un format accessible. Il reste à voir comment ce projet évoluera au fil du temps, mais il est clair qu’Apple continue d’innover dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle.