DJI Neo : Toutes les spécifications révélées avant le lancement officiel

La dernière fuite concernant le DJI Neo a fait grand bruit sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Des sources bien connues, tels que Quadro_News, MysteryLupin, et Jasper Ellens, ont partagé non seulement des fiches techniques, mais aussi des images du produit et de ses nombreux accessoires. Ces révélations nous offrent un aperçu détaillé du DJI Neo, un drone ultra-portable qui se distingue par sa compacité et son poids plume.

Selon les informations divulguées, le DJI Neo mesure seulement 130 x 157 x 48,5 mm et ne pèse que 135 g. Pour mettre ce poids en perspective, il est plus léger qu’un iPhone 15, qui affiche 171 grammes sur la balance. Cependant, en raison de sa petite taille, ses spécifications techniques ne sont pas des plus impressionnantes.

DJI annonce une autonomie de vol maximale de 18 minutes pour le Neo, qui peut se réduire à 17 minutes avec les protections d’hélices installées. Bien que cette durée soit relativement courte, elle peut être compensée par des batteries de rechange de 1 435 mAh. Chaque batterie permettrait au drone d’effectuer au moins 20 décollages et atterrissages à partir de la paume de la main, selon l’entreprise. Un hub de charge à deux voies sera également disponible pour recharger ces batteries.

Il est important de noter que ces chiffres sont basés sur des tests internes, et DJI avertit que « les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement, de l’utilisation réelle et de la version du firmware. »

Spécifications de la caméra

Le DJI Neo serait équipé d’une caméra de 12 mégapixels avec un capteur de 1/2 pouce et un champ de vision de 117,6 degrés. Cette caméra pourrait filmer en 4K à 30 fps, avec une option pour enregistrer à 60 fps en résolution full HD (1 920 x 1 080 pixels). Cependant, la capacité de stockage est limitée à 22 Go, sans possibilité apparente d’extension, ce qui obligera les utilisateurs à être vigilants quant à la quantité de vidéos en haute définition qu’ils enregistrent.

La fiche technique fuite révèle également la présence de 7 modes de vol, déjà présents sur les drones actuellement disponibles sur le marché. Parmi ceux-ci, on retrouve le mode Normal, Cinéma, Sport, et Manuel. Par exemple, le mode Cinéma garantit la stabilité de l’appareil pendant le tournage, tandis que le mode Sport le rend plus réactif aux mouvements des commandes.

Trois fonctions QuickShot sont également mentionnées, notamment la fonction Rocket, qui permet au drone de monter rapidement tout en maintenant la caméra pointée vers le bas.

En termes de portée, le DJI Neo peut voler jusqu’à une distance maximale de 7 kilomètres et est équipé d’un GPS interne. Il prend également en charge un mode de vision à la première personne (FPV), nécessitant des accessoires tels que les DJI Goggles 3 et la télécommande DJI RC-N3.

Disponibilité et prix

Bien que le prix du DJI Neo reste inconnu, Jasper Ellens affirme que le drone sera lancé le 20 août. Selon ses sources, plusieurs YouTubers auraient déjà reçu l’appareil et seraient en train de le tester. Il ne devrait donc plus falloir attendre longtemps pour en savoir plus.

Les protections d’hélices supplémentaires devraient coûter environ 15 dollars chacune. Quant aux images du produit, elles sont toujours disponibles en ligne pour ceux qui souhaitent les consulter.

Avec ce nouveau modèle, DJI semble continuer à innover en proposant un drone ultra-portable qui, malgré ses limites, pourrait bien trouver sa place sur le marché. Restez à l’affût pour plus d’informations lors du lancement officiel.