Apple Watch SE en plastique : Un nouveau pari d’Apple pour 2024

Il semble que le plastique fasse un retour en force dans la gamme de produits Apple. Selon Bloomberg, la prochaine Apple Watch SE 3 pourrait abandonner son boîtier métallique au profit d’une coque en plastique, avec une sortie prévue cet automne.

Ce serait la première fois qu’Apple utiliserait le plastique comme matériau principal pour sa montre connectée. Le principal objectif de ce changement est de réduire les coûts de production, avec l’espoir de proposer un prix de vente autour de 200 dollars.

Un prix plus bas pourrait être une proposition très attrayante, mais il y a aussi d’autres potentiels avantages liés à l’utilisation du plastique. Comparé au métal, qui est plus coûteux à produire et difficile à peindre, le plastique est non seulement moins cher, mais il permet également une gamme de couleurs plus variée avec une relative facilité.

De plus, avec un coût réduit, Apple semble vouloir renforcer sa présence sur le marché des jeunes, notamment auprès des enfants. « Avec les récentes interdictions des smartphones dans les écoles, Apple fait la promotion de sa montre comme une alternative abordable au téléphone, permettant aux parents de rester en contact avec leurs enfants et de suivre leurs déplacements », explique le rapport.

Toutefois, l’histoire d’Apple avec le plastique sur ses produits grand public n’a pas toujours été couronnée de succès. Prenons l’exemple de l’iPhone 5c, qui avait adopté un design en plastique dans un souci d’accessibilité. Malgré cela, Apple n’a jamais créé de successeur direct à cet appareil, ce qui a soulevé des questions sur la perception du plastique comme étant de moindre qualité, en contradiction avec l’esthétique premium d’Apple.

La future Apple Watch SE passera-t-elle au plastique pour réduire les coûts ?

Ken Segall, qui a travaillé avec Steve Jobs sur le marketing créatif d’Apple pendant plus d’une décennie, a déclaré que l’échec de l’iPhone 5c était lié à cette perception négative du plastique. « Apple est une entreprise qui ne fait pas dans le “bon marché”. Elle crée des produits pour les personnes qui se soucient du design, de la simplicité, de la qualité et d’une excellente expérience — et qui sont prêtes à payer plus pour ces éléments », a écrit Segall en 2014. « Pour Apple, compromettre l’un de ces aspects serait une violation de sa philosophie de base ».

Cependant, le contexte de l’Apple Watch SE est différent. Alors que l’iPhone 5c se vendait à plus de 600 euros, ce qui était déjà un prix élevé à l’époque, on parle ici d’une montre connectée visant un prix d’environ 300 euros. Étant donné la richesse de l’écosystème watchOS et les fonctionnalités de santé bien accueillies par les utilisateurs, il est probable qu’une Apple Watch SE en plastique connaisse un succès plutôt qu’un échec cuisant.