Google Photos simplifie vos albums avec l’onglet Collections

Google met de l’ordre dans l’organisation et la présentation des photos, des albums et des outils dans l’application Google Photos. L’affichage des collections est un nouvel onglet de l’application Photos qui regroupe vos albums en un seul endroit. Les modifications apportées à la présentation ont pour but de vous aider à retrouver plus rapidement vos photos et vos albums.

Avant cette mise à jour, les onglets de la Bibliothèque comportaient quelques raccourcis en haut et des albums privés sur l’appareil. Pour accéder aux albums partagés, vous deviez appuyer sur le petit bouton de partage en haut de l’application et faire défiler le carrousel pour trouver les albums partagés. Pour accéder aux albums de personnes, d’animaux, de lieux et de documents créés par l’IA, il fallait ouvrir l’onglet de recherche et faire défiler horizontalement les vignettes.

Tout cela a disparu et vous trouverez à la place les Collections (avec la même icône). Chaque album, qu’il soit privé, partagé ou trié intelligemment par Google Photos, est accessible via les Collections. Vous pouvez filtrer par privé ou partagé pour localiser rapidement un album. La recherche est également moins encombrée et plus rationnelle.

Le dossier verrouillé a été déplacé du haut de la page. Vous pouvez désormais faire défiler l’onglet Collections jusqu’en bas pour le trouver. Il existe des onglets dédiés aux « Personnes et animaux », aux documents et aux lieux. Google a également ajouté deux tuiles dynamiques à côté des boutons Corbeille et Favoris. Elles affichent les albums en fonction de ce que vous consultez le plus souvent. Ainsi, si vous ouvrez souvent des captures d’écran, elles pourraient devenir le raccourci des captures d’écran. Google apporte ces modifications à la suite de plaintes de clients. « Nous vous avons entendu dire haut et fort qu’avec l’expérience précédente, il était difficile de trouver des albums partagés », a déclaré Google pour rassurer les utilisateurs.

Google Photos s’améliore encore !

L’onglet Utilitaires a également disparu. Google a réparti les outils sur l’ensemble de l’interface. Par exemple, les outils Cadres photo et Libérer du stockage ont été déplacés dans les paramètres du compte. L’importation et la création de fichiers multimédias s’effectuent par l’intermédiaire de l’icône « plus » située en haut de l’écran. La mise à jour est déjà en cours de déploiement sur les appareils Android et iOS. Si votre Google Photos comporte toujours l’onglet Bibliothèque, vous devrez peut-être attendre quelques semaines avant que la mise à jour ne vous parvienne.