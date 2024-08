Apple Watch SE 3 : Une version en plastique à moins de 200 dollars pour les jeunes ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la troisième itération de l’Apple Watch SE, l’Apple Watch SE 3, sera dévoilée le mois prochain avec un nouveau design. Pour réduire le coût, Apple opterait pour un boîtier en plastique rigide au lieu de l’aluminium actuellement utilisé.

Cette stratégie pourrait permettre de proposer cette montre à un prix inférieur à 200 dollars, rivalisant ainsi avec des modèles de smartwatches concurrents situés dans cette gamme de prix.

L’utilisation de plastique pourrait également différencier l’Apple Watch SE 3 des modèles réguliers d’Apple Watch. Actuellement, il est difficile de distinguer l’Apple Watch SE (première et deuxième générations) des modèles classiques, la seule différence notable étant l’absence de certaines fonctionnalités de santé dans les modèles SE.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman explique que ce nouveau boîtier en plastique pourrait transformer l’Apple Watch SE en bien plus qu’une version abordable de l’Apple Watch. Il affirme que cette construction en plastique rigide rend l’Apple Watch SE idéale pour les enfants et que l’appareil sera commercialisé par Apple comme une alternative aux smartphones pour les jeunes.

Si cette cible de marché se confirme, le boîtier en plastique permettra également à Apple de proposer la montre dans des couleurs plus vives et adaptées aux enfants.

La fin de l’aluminium pour l’Apple Watch SE ?

L’Apple Watch SE 2 pourrait être le dernier modèle SE à utiliser un boîtier en aluminium. Ce changement pourrait marquer un tournant dans la gamme SE, offrant une option plus abordable sans sacrifier les performances. En effet, le modèle à venir utilisera le design de l’Apple Watch Series 8, avec un écran de 1,61 pouce et une puce S9, basée sur l’A15 Bionic SoC de 2021. Bien que l’Apple Watch SE 3 soit conçue pour les enfants, elle offrira des performances qui en feront également une excellente smartwatch pour les adultes.

Proposer une version spéciale de la montre la plus populaire au monde pour les enfants semble être une bonne idée. Cependant, positionner l’appareil comme un remplacement de téléphone pour les jeunes est-il vraiment judicieux ? Cela obligerait les utilisateurs à dépenser 50 dollars supplémentaires pour la version cellulaire de la montre et à payer pour un service cellulaire auprès de leur fournisseur de téléphonie mobile. Bien que cela soit moins onéreux que d’acheter un nouveau téléphone et de payer pour le service, les enfants préféreront-ils une smartwatch à un smartphone ?

L’Apple Watch SE a été lancée en septembre 2020, suivie de l’Apple Watch SE 2 environ deux ans plus tard. La prochaine version pourrait bien marquer une nouvelle ère pour la série SE, en visant un public plus jeune tout en conservant des performances de haut niveau.

Un pari risqué ?

L’Apple Watch SE 3 représente une évolution stratégique pour Apple, visant à rendre ses produits plus accessibles et adaptés aux jeunes utilisateurs. Avec un boîtier en plastique et des couleurs attrayantes, elle pourrait séduire une nouvelle génération tout en offrant les performances attendues d’une smartwatch Apple. Reste à voir si cette approche trouvera un écho auprès des parents et des enfants, et si elle réussira à transformer l’Apple Watch SE en une alternative viable aux smartphones pour les jeunes utilisateurs.