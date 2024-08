Générez des images avec DALL-E 3 : OpenAI ouvre l’accès au public

Les utilisateurs de ChatGPT peuvent générer jusqu’à 2 images d’IA par jour grâce au modèle DALL-E 3 d’OpenAI. La société a annoncé l’intégration sur les réseaux sociaux et a expliqué que le générateur d’images sera partiellement disponible sur le plan gratuit.

Auparavant, seuls les abonnés payants de ChatGPT Plus pouvaient utiliser l’outil par le biais du populaire chatbot d’IA générative. Vous avez droit à deux images générées pour vous, par jour. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas beaucoup non plus, d’autant plus que vous pouvez générer gratuitement des images à votre guise sur Microsoft Copilot, qui fonctionne exactement sur le même modèle GPT-4o que ChatGPT. Gemini de Google permet également aux utilisateurs du niveau gratuit de créer des images, ce qui n’est pas le cas de Claude 3.5 d’Anthropic, qui ne peut pour l’instant qu’analyser les images téléchargées.

« Il suffit de demander à ChatGPT de créer une image pour un jeu de diapositives, de personnaliser une carte pour un ami ou de vous montrer à quoi ressemble quelque chose », écrit l’équipe de la start-up en partageant la nouvelle sur X (anciennement Twitter). Certains utilisateurs peuvent déjà avoir accès à cette fonctionnalité, car l’entreprise indique que le déploiement a commencé.

Pour ceux qui l’ignorent, DALL-E 3 est un modèle texte-image avancé qui a été intégré à ChatGPT pour les clients Plus et Enterprise en octobre 2023. Il fonctionne de la même manière qu’une demande d’information verbale au chatbot, puisqu’il suffit de saisir un message pour générer une image.

Lorsque l’idée est envoyée à l’outil, ChatGPT génère automatiquement des messages personnalisés et détaillés que DALL-E 3 peut créer. Vous pouvez ensuite demander des ajustements supplémentaires pour que l’image soit parfaite.

Cet ajout à l’offre gratuite intervient alors que des rumeurs circulent sur GPT-5, dont la sortie est prévue pour la fin de l’année.

Avec DALL-E 3, OpenAI veut aider les gens à identifier l’IA

OpenAI teste un nouvel outil interne pour aider les gens à identifier l’IA alors que DALL-E 3 est ajouté à la version gratuite de ChatGPT.

L’entreprise explique qu’elle est en train de réaliser des tests internes pour aider les gens à identifier si une image a été créée par l’IA.

Sur la page d’accueil du modèle, on peut lire : « Nous expérimentons un classificateur de provenance — un nouvel outil interne qui peut nous aider à identifier si une image a été générée par DALL-E 3 — et nous espérons utiliser cet outil pour mieux comprendre les façons dont les images générées peuvent être utilisées. Nous vous en dirons plus bientôt ».

L’équipe a également mis en place des mesures d’atténuation afin que le générateur d’images puisse refuser les requêtes qui demandent le nom d’une personnalité publique.

« Nous avons amélioré les performances en matière de sécurité dans des domaines à risque tels que la génération de personnages publics et les préjugés nuisibles liés à la sur/sous-représentation visuelle, en partenariat avec les red teamers — des experts du domaine qui testent le modèle sous contrainte — afin d’aider à informer notre évaluation des risques et nos efforts d’atténuation dans des domaines tels que la propagande et la désinformation », a écrit l’entreprise sur la page de DALL-E 3.