Spécifications du Google Pixel 9 Pro XL : ce que l’on sait

La série Pixel 9 de Google, prévue pour être dévoilée le 13 août, a été l’une des plus leakées de l’année. Il semble que presque tous les détails de ces smartphones aient déjà été révélés. De nouvelles fuites comblent les dernières lacunes, notamment en ce qui concerne le Pixel 9 Pro XL.

@MysteryLupin a partagé sur X une liste de spécifications détaillées pour le Pixel 9 Pro XL, confirmant les caractéristiques clés du modèle.

Voici ce que nous savons :

Processeur : Le Pixel 9 Pro XL serait équipé d’un chipset Tensor G4 , accompagné d’un coprocesseur de sécurité Titan M2, offrant ainsi une performance de pointe et une sécurité renforcée.

, accompagné d’un coprocesseur de sécurité Titan M2, offrant ainsi une performance de pointe et une sécurité renforcée. Mémoire : Le smartphone disposerait de 16 Go de RAM, avec des options de stockage variant entre 128 Go et 1 To .

. Écran : L’appareil serait doté d’ un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2992 x 1344 pixels et une impressionnante luminosité maximale de 3 000 nits , protégée par le Gorilla Glass Victus 2.

, protégée par le Gorilla Glass Victus 2. Système d’exploitation : Le Pixel 9 Pro XL fonctionnerait sous Android 14, avec une mise à jour vers Android 15 prévue peu après le lancement.

Caméras : Une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1.68. Une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels avec une ouverture de f/1.7 et un champ de vision de 123 degrés. Une caméra téléobjectif de 48 mégapixels avec une ouverture de f/2.8, offrant un zoom optique 5x. Une caméra frontale de 42 mégapixels avec une ouverture de f/2.2 pour les selfies.



Prix et disponibilité du Pixel 9 Pro XL

Le prix du Pixel 9 Pro XL débuterait à 1 099 dollars, soit moins que le prix précédemment évoqué de 1 199 dollars pour la version 256 Go. Il est possible que ces deux prix soient corrects, la différence résidant dans la capacité de stockage.

En plus des spécifications, des photos du Pixel 9 Pro et Pro XL ont également été divulguées. Celles-ci montrent un design plus anguleux par rapport aux modèles précédents, avec un bloc de caméra redessiné. Cependant, ces images n’offrent pas de réelles nouveautés par rapport aux fuites précédentes ou aux teasers officiels de Google.

Avec la date de lancement du 13 août qui approche à grands pas, il ne reste plus qu’à attendre la confirmation officielle de Google pour savoir si toutes ces fuites étaient exactes. Le Pixel 9 Pro XL semble prometteur, avec des spécifications haut de gamme et un design revisité, et pourrait bien être l’un des smartphones les plus attendus de l’année. Pour les dernières informations et des analyses approfondies, restez connecté lors du lancement officiel.