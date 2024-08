Android 15 bientôt en mode bureau : Une nouvelle expérience pour tablettes

Google travaille depuis un certain temps sur une fonctionnalité de mode bureau pour Android, mais jusqu’à présent, seule l’initiative DeX de Samsung a réellement abouti.

Récemment, Android Authority a découvert que le mode bureau d’Android, autrefois réservé aux développeurs pour tester des applications, pourrait bientôt être revu et élargi, potentiellement pour Android 15. Cette refonte permettrait non seulement de l’utiliser sur des moniteurs externes, mais aussi directement sur des tablettes.

Historiquement, ce mode bureau visait principalement les développeurs, leur offrant un environnement de test pour leurs applications. Cependant, de nouvelles options de fenêtrage ont été ajoutées par Google, et il semble que la société envisage d’offrir cette expérience à un public plus large. L’idée n’est pas si farfelue, surtout si l’on considère que Samsung permet déjà d’utiliser le mode DeX directement sur ses modèles de tablettes Galaxy les plus récents. Google pourrait ainsi vouloir proposer une fonctionnalité similaire pour le successeur de la Pixel Tablet, dont les rumeurs circulent déjà.

Une vidéo partagée par Android Authority montre la transition rapide vers le mode bureau, où les utilisateurs peuvent ouvrir des applications sous forme de fenêtres flottantes, les redimensionner, ou les ancrer sur le côté de l’écran, facilitant ainsi le multitâche.

Un des points clés à noter est que le mode bureau actuel d’Android crée un environnement de bureau entièrement distinct de l’interface habituelle de la tablette, contrairement à Samsung DeX qui intègre les fonctionnalités de bureau au sein de l’écran d’accueil de la tablette. Cette distinction pourrait simplement être due à l’état inachevé de cette version, mais il est également possible que ce soit une décision délibérée. Dans ce cas, Google pourrait être en train de développer une expérience où les utilisateurs pourraient passer d’un mode tablette à un mode bureau à volonté — une flexibilité que le mode DeX de Samsung ne permet pas.

Prudence Avant L’Excitation

Cependant, il est encore trop tôt pour s’emballer. Google n’a encore rien annoncé officiellement à propos de cette fonctionnalité, et elle pourrait tout aussi bien disparaître dans les futures versions de la bêta d’Android 15.

Pour l’instant, il s’agit d’une fonctionnalité intrigante mais non confirmée, qui pourrait potentiellement changer la façon dont les tablettes Android sont utilisées, offrant une alternative viable aux solutions de Samsung. Mais comme toujours, il faudra attendre une confirmation officielle pour savoir si ce mode bureau verra réellement le jour.