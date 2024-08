Prise de notes automatisée : Google Meet révolutionne les réunions avec l’IA

Google Meet se dote d’une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire : « Prendre des notes pour moi ». Cette fonctionnalité, alimentée par l’intelligence artificielle, est conçue pour prendre automatiquement des notes lors de vos réunions, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur la conversation sans avoir à vous soucier de manquer des détails importants.

Avant de devenir accessible à tous, cette fonctionnalité sera d’abord disponible en exclusivité pour les clients de Google Workspace. Les administrateurs auront la possibilité de contrôler son utilisation au sein de leur organisation. Ils pourront ainsi activer ou désactiver la prise de notes par l’IA pour des groupes d’utilisateurs spécifiques ou pour l’ensemble de leur organisation.

Cette nouvelle fonctionnalité de prise de notes automatisée fait partie de la suite d’outils d’intelligence artificielle de Google, appelée Gemini. Elle sera disponible pour les clients disposant d’une licence Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ou de l’add-on AI Meetings and Messaging. Seuls les utilisateurs ayant l’une de ces licences pourront bénéficier de cette fonctionnalité.

Fonctionnement de la prise de notes par l’IA de Google Meet

La fonctionnalité « Prendre des notes pour moi » s’appuie sur la technologie avancée de Google pour transcrire et résumer vos réunions en temps réel. Les notes sont ensuite enregistrées dans le dossier Google Drive du propriétaire de la réunion, et suivent la politique de conservation des données configurée par votre organisation. De plus, ces notes sont entièrement consultables, ce qui vous permet de retrouver facilement les informations dont vous avez besoin.

Cette innovation pourrait transformer la manière dont nous gérons les réunions, en nous libérant de la prise de notes manuelle pour nous permettre de nous concentrer davantage sur les échanges. Elle faciliterait également le partage des comptes rendus avec les absents, ce qui améliorerait la collaboration au sein des équipes.

Des implications à considérer

Cependant, cette avancée technologique soulève également des préoccupations. Certains pourraient s’inquiéter des questions de confidentialité, puisque l’IA écoute et transcrit tout ce qui est dit pendant la réunion. Il existe également la possibilité que l’IA commette des erreurs dans la prise de notes, nécessitant une relecture humaine pour corriger les imprécisions.

Malgré ces préoccupations, l’arrivée de cette fonctionnalité semble être un développement positif, illustrant une fois de plus comment l’IA peut simplifier notre quotidien et accroître notre productivité. Le déploiement progressif de ce paramètre d’administration commencera le 13 août 2024, pour une disponibilité complète prévue d’ici le 21 août 2024.

Cette innovation marque un pas de plus vers l’intégration de l’IA dans nos outils professionnels quotidiens, avec l’objectif de rendre nos tâches plus efficaces et moins chronophages.