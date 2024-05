Humane : La startup cherche à se vendre après un lancement décevant de l’AI Pin

Humane, la startup derrière le wearable AI Pin, est déjà en quête d’un potentiel acheteur pour son entreprise. Selon un rapport de Bloomberg, la société — dirigée par les anciens employés de longue date d’Apple, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno — cherche à vendre pour un montant compris entre 750 millions et 1 milliard de dollars.

Cette vente pourrait s’avérer difficile après le lancement à 699 dollars du AI Pin, largement critiqué pour ses réponses lentes et une expérience utilisateur bien en deçà du concept d’assistant AI toujours actif promis par ses fondateurs. Le produit avait été présenté en partie comme un moyen de réduire la dépendance croissante aux smartphones et d’être plus présent dans l’instant.

Humane a développé son propre système d’exploitation appelé CosmOS, qui fonctionne sur le AI Pin. Celui-ci se connecte à un réseau de modèles IA pour répondre aux requêtes vocales et analyser ce que la caméra intégrée pointe. Pour certaines interactions, l’appareil projette un affichage laser sur la paume de l’utilisateur. Un abonnement mensuel est nécessaire pour maintenir l’appareil actif.

Les défis financiers et technologiques

Selon Bloomberg, Humane a levé 230 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui développerait un produit non lié avec le célèbre designer d’Apple, Jony Ive, pour mieux démontrer les promesses de l’IA.

Humane était évalué à 850 millions de dollars par les investisseurs en 2023, mais c’était avant que son premier produit ne soit universellement critiqué. Bien que certaines idées soient novatrices, le logiciel du AI Pin est inachevé et trop incohérent, tandis que le matériel souffre d’une mauvaise autonomie de batterie et de problèmes de surchauffe.

Humane a promis de corriger certains de ces bugs avec des mises à jour de firmware et a récemment déployé le modèle GPT-4o d’OpenAI pour améliorer les capacités de l’appareil.

Un marché limité pour l’achat

La liste des potentiels acheteurs pour Humane semble assez restreinte étant donné le prix demandé. Des géants comme Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft investissent massivement dans l’IA, mais il n’est pas clair combien la propriété intellectuelle de Humane pourrait apporter à leurs efforts en cours.