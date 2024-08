Pixel 9 : Révélations sur les nouvelles fonctionnalités IA avant le lancement

La date de l’événement de lancement du Pixel 9 de Google, prévu pour le mardi 13 août, approche à grands pas, et les informations sur ces nouveaux téléphones continuent de fuiter quotidiennement. Aujourd’hui, c’est une vidéo promotionnelle qui montre les nouvelles fonctionnalités IA du Pixel 9 Pro qui a attiré notre attention.

La vidéo, publiée par le célèbre informateur @MysteryLupin relayé par Android Headlines, semble être une bande-annonce que Google utilisera lors de son événement de lancement. Le montage et la musique de fond donnent l’impression d’un contenu officiel.

Nous avons pu observer de près le Pixel 9 Pro et entrevoir les nouvelles fonctionnalités IA Gemini intégrées dans le smartphone. Dans une démonstration, un utilisateur de Pixel prend une photo du contenu de son réfrigérateur et demande ensuite à Gemini de proposer un plat à préparer avec les ingrédients disponibles.

Ce type de magie IA multimodale, où différentes formes d’entrée (comme des images) sont utilisées comme des prompts, avait déjà été présenté lors de l’événement Google I/O 2024.

Nouvelle fonctionnalité IA : Add Me

Une autre fonctionnalité IA présentée dans cette vidéo est appelée Add Me. L’idée est de prendre une photo avec vos amis, puis d’échanger les places pour que chacun apparaisse sur la même photo contre le même arrière-plan. Cette fonctionnalité rappelle certaines des astuces de retouche photo déjà disponibles sous le nom de Magic Editor sur Android.

Pour le moment, il n’est pas clair si ces fonctionnalités s déployées sur les anciens modèles de Pixel ou sur d’autres marques de téléphones.

Caméra pro et super zoom

La vidéo mentionne également une « caméra de niveau professionnel » et un « super zoom vidéo », qui semble être l’équivalent vidéo de la fonctionnalité existante Super Res Zoom pour les photos. Cette technologie combine des astuces matérielles et des algorithmes d’apprentissage automatique pour améliorer les capacités de zoom des images, et maintenant, apparemment, des vidéos.

Tout cela devrait être officialisé mardi, lorsque nous attendons également l’annonce du Pixel 9 standard, du Pixel 9 Pro XL, du Pixel 9 Pro Fold (remplaçant le Google Pixel Fold), et de la Google Pixel Watch 3.