OnePlus Open Apex Edition : Découvrez le nouveau modèle Crimson Shadow

L’année dernière, le OnePlus Open a été officialisé en tant que premier smartphone pliable de la marque dans les coloris Emerald Dusk et Voyager Black. Aujourd’hui, le smartphone pliable phare a reçu une Apex Edition qui lui confère des teintes Crimson Shadow.

Cette nouvelle option de couleur apporte également quelques nouveautés au smartphone.

OnePlus Open Apex Edition : Nouveautés

La différence principale et évidente réside dans l’option de couleur elle-même, avec une nuance pourpre enveloppant le smartphone pliable. Le dos en cuir, le cadre métallique est argenté, comme pour la variante noire.

La teinte pourpre s’infiltre également dans les bosses et les bords du module de la caméra, restant ainsi fidèle à son caractère. En comparaison, la variante Emerald Dusk présente également des teintes émeraude au niveau du cadre, ce qui n’est pas le cas ici. La housse incluse dans l’étui présente également des teintes pourpres, ce qui est un autre point à noter.

En outre, le curseur d’alerte présente cette fois un accent orange et s’accompagne d’un mode VIP dédié pour plus de confidentialité. Ce nouveau mode vous permet d’utiliser le curseur d’alerte pour désactiver le microphone, l’appareil photo, les notifications, etc., de l’appareil pliable.

OnePlus a également doublé la capacité de stockage de la variante Crimson Shadow, la faisant passer de 512 Go à 1 To. C’est quelque chose que nous avons vu OnePlus faire avec la variante Solar Red de son 11R par le passé.

Enfin, l’appareil est apparemment doté de nouvelles fonctions de retouche d’images par IA. Cependant, notre appareil n’a rien reçu en tant que tel pour le moment. Pour ce qui est des autres spécifications, il n’y a pas d’autres changements à l’intérieur du OnePlus Open Apex Edition. Du chipset à l’appareil photo en passant par la capacité et la vitesse de chargement, tout est identique.

Pas de grands changements sous le capot

En termes d’écrans, le OnePlus Open est doté d’un écran 2K Super Fluid AMOLED de 6,31 pouces. À l’intérieur, il y a un grand écran AMOLED Flexi-fluide 2K de 7,82 pouces. Les deux écrans offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec la technologie LTPO 3.0 et une luminosité maximale de 2800 nits. L’écran pliable est également équipé d’une configuration à trois haut-parleurs, soutenue par Dolby Atmos.

Sous le capot, l’écran pliable phare est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le processeur est associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et à 1 To de stockage UFS 4.0. Hors de la boîte, le pliable fonctionne sous OxygenOS 13.2 basé sur Android 13, soutenu par une promesse de 3 ans de mises à jour majeures de l’OS et de 4 ans de correctifs de sécurité.

En ce qui concerne l’optique, le OnePlus Open est équipé d’un capteur primaire Sony LYT-T808 de 48 mégapixels. Le capteur secondaire est un OmniVision OV64B de 64 mégapixels avec un zoom optique 3X, tandis que le capteur tertiaire est un Sony IMX581 ultra-large de 48 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels se trouve sur l’écran de couverture, tandis qu’à l’intérieur, on trouve un capteur de 20 mégapixels.

Le OnePlus Open est doté d’une batterie de 4 805 mAh avec charge rapide SuperVOOC de 67 W, mais il est livré avec un chargeur de 80 W.

Prix et disponibilité du OnePlus Open Apex Edition

Le dernier OnePlus Open Apex Edition est proposé dans la seule variante 16 Go/1 To. Nous ne connaissons pas encore le prix en France.