Zoom dévoile les plans de son AI Companion : meilleure assistance et productivité à venir

Zoom, la célèbre plateforme d’appels vidéo, passe à la vitesse supérieure en améliorant les fonctionnalités et en élargissant la prise en charge linguistique de son AI Companion. L’entreprise est fière d’annoncer que cet outil d’intelligence artificielle a désormais tiré des enseignements de plus d’un million de réunions.

Selon TechRadar, Zoom fait tomber les barrières linguistiques en ajoutant la prise en charge de 32 nouvelles langues. Ces langues seront bientôt disponibles en avant-première avant un déploiement complet. Les utilisateurs de AI Companion peuvent s’attendre à ce que les questions posées en cours de réunion soient rédigées dans ces langues supplémentaires, et à ce que de courts résumés soient fournis avant le résumé complet de la réunion.

Surmonter la peur de parler en public, en particulier lors de réunions virtuelles, est un défi courant. Zoom s’attaque à ce problème avec une nouvelle section d’analyse de la parole dans ses enregistrements intelligents. Cette fonction offre aux hôtes des informations précieuses sur leur façon de parler, y compris le rapport parole-écoute, la vitesse d’élocution et les mots de remplissage. Tout cela est conçu pour améliorer l’engagement.

L’outil de vidéoconférence donne également davantage de contrôle à ses utilisateurs en offrant la possibilité d’activer le modèle LLM (Large Language Model) de Zoom. Cette fonction permet aux utilisateurs de choisir les modèles avec lesquels ils préfèrent travailler.

Ces mises à jour sont prévues pour le mois de novembre, et le plus intéressant, c’est que les utilisateurs éligibles de Zoom en bénéficieront sans frais supplémentaires.

« C’est pourquoi nous avons rendu AI Companion disponible sans frais supplémentaires, et nous continuons à introduire de nouvelles capacités d’IA à la vitesse de Zoom, afin qu’un plus grand nombre de nos clients puissent tirer le meilleur parti des innovations de Zoom en matière d’IA », a déclaré Smita Hashim, chef de produit chez Zoom, dans son dernier article de blog.

L’IA générative

Selon Hashim, l’approche fédérée de l’entreprise tire parti des différents modèles d’IA générative. En outre, elle affirme que cela permettrait de réduire les frais généraux.

Actuellement, plus de 125 000 comptes tirent le meilleur parti de Zoom AI Companion. L’entreprise s’engage à améliorer les fonctionnalités existantes et à en introduire de nouvelles. En tant qu’application de vidéoconférence préférée des professionnels, Zoom continue d’innover, rendant le travail à distance plus productif et engageant.

Zoom confronté à des réactions négatives sur l’utilisation des données des consommateurs

Toutes les innovations liées à l’IA ne sont pas louées par tout le monde. Par exemple, Zoom a été critiqué par de nombreux utilisateurs à la suite de sa formation à l’IA. Auparavant, l’entreprise avait déclaré qu’elle utiliserait les données des consommateurs. Après les réactions négatives, l’entreprise a décidé de ne plus utiliser les données des consommateurs pour les modèles d’IA. En effet, certaines personnes considèrent qu’il s’agit d’une violation de leur vie privée en ce qui concerne la conservation des données.

Zoom a rapidement réévalué son approche et écouté les préoccupations de la communauté. Le retour d’information a convaincu Zoom de revoir certains changements pour la formation à l’IA.