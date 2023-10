Zoom veut s’attaquer à Google Docs et Microsoft Word avec sa propre plateforme : Zoom Docs

Zoom a révélé son intention de lancer son propre logiciel de traitement de texte, dans le but de fournir tout ce dont une entreprise a besoin pour travailler et collaborer.

Le géant de la vidéoconférence a annoncé que le lancement de Zoom Docs visait à relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs qui partagent leur temps entre la maison et le bureau.

« Le travail hybride est déjà assez difficile, et le statu quo en matière de création de documents et de collaboration ne suffit plus. Zoom aide ses clients en amenant la définition d’un » document « en 2023 — avec de puissantes capacités de création de documents et de collaboration, des outils de collaboration modernes et un espace de travail de nouvelle génération conçu à partir de la base avec l’IA à son cœur ; Zoom Docs est cette solution », a déclaré Smita Hashim, chef de produit chez Zoom. « Avec Zoom Docs, les équipes peuvent travailler plus rapidement, tout en minimisant les silos et en s’intégrant de manière transparente dans l’interface Zoom que les utilisateurs connaissent et apprécient déjà ».

Alors que les logiciels de bureautique sont déjà dominés par Microsoft Word et Google Docs, la nouvelle offre de Zoom se tourne vers l’IA pour tenter d’attirer l’attention des utilisateurs.

La plateforme Zoom AI récemment annoncée par l’entreprise est l’épine dorsale de tout cela, permettant aux utilisateurs d’intégrer le contenu de leurs appels vidéo et de leurs réunions, ainsi que le chat d’équipe, pour commencer facilement à rédiger et à collaborer sur des documents tels qu’une liste d’actions ou un rapport de synthèse.

Zoom Docs offre une approche modulaire, les utilisateurs pouvant construire leur travail en utilisant des blocs de contenu pour une mise en page vraiment personnalisable, avec l’ajout de tableaux et de puces pour créer exactement le document dont ils ont besoin.

Un lancement début 2024

Les collègues ou les contacts peuvent être invités à collaborer par le biais de mentions, les commentaires et les fils de discussion permettant de recueillir des opinions multiples et d’obtenir un retour d’information. Lorsqu’un document est prêt, les utilisateurs peuvent également demander à Zoom AI Companion de les aider à éditer ou à changer le ton pour le rendre plus acceptable pour un certain public, ainsi que de résumer ou d’interroger rapidement le contenu pour s’assurer que tous les détails clés sont présents.

Selon l’entreprise, cette structure permettra également aux utilisateurs d’obtenir plus rapidement des informations, de déléguer des tâches et de maintenir les équipes sur la bonne voie entre les réunions. Une fois prêts à être diffusés, les documents Zoom peuvent être facilement partagés lors d’une réunion ou d’une discussion d’équipe dans l’ensemble du portefeuille Zoom.

La sortie de Zoom Docs est prévue pour le début de l’année 2024, mais l’entreprise n’a pas donné de date de sortie précise.