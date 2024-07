Snapdragon 4s Gen 2 : La 5G Gigabit à portée de tous

La connectivité 5G à très haut débit est devenue assez courante pour tout le monde de nos jours. Mais il existe toujours un marché d’utilisateurs qui n’ont pas les moyens de s’offrir ces onéreux smartphones 5G. Pour eux, Qualcomm lance le nouveau processeur Snapdragon 4s Gen 2, qui vise à offrir des vitesses 5G gigabit à un prix d’entrée de gamme.

Dans un récent communiqué de presse, l’entreprise a fait la lumière sur son nouveau chipset de la série 4, qui est basé sur un nœud de processus de 4 nm. Il s’agit d’une version sous-puissante du Snapdragon 4 Gen 2 de l’année dernière, qui vise également les smartphones d’entrée de gamme. Mais je suppose que ce processeur permettra de réduire encore les coûts. En ce qui concerne sa structure, il dispose de deux cœurs de performance à 2,0 GHz et de six cœurs d’efficacité à 1,8 GHz.

Il sera capable de prendre des photos de 80 mégapixels en une seule fois et de stabiliser l’image. En ce qui concerne la charge, il y a une charge rapide de 40 watts et la prise en charge de la technologie Quick Charge 4 Plus de Qualcomm.

Cependant, le point fort reste la capacité à atteindre des vitesses de 1 Gigabit 5G. Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des terminaux mobiles de Qualcomm, a déclaré : « La plateforme mobile Snapdragon 4s Gen 2 constitue un pas en avant significatif pour rendre la technologie 5G plus accessible ». En ce qui concerne les autres options de connectivité, vous trouverez la prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées du chipset ici.

Xiaomi proposera le Snapdragon 4s Gen 2 dans un smartphone

Xiaomi sera la première marque à commercialiser un téléphone équipé de ce processeur dans le courant de l’année. De nombreuses personnes dans le monde sont toujours bloquées par des vitesses Internet lentes et ne sont pas en mesure de passer à un meilleur service pour des raisons financières, ce qui freine leur croissance. Ce nouveau chipset pourrait encourager les fabricants à produire des appareils plus abordables afin de mettre les prouesses de la 5G à la portée de tous.

Anuj Sharma, directeur marketing de Xiaomi Inde, a déclaré :