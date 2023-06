Qualcomm présente un chipset 5G Snapdragon 4 Gen 2 pour les smartphones abordables

Qualcomm a présenté la nouvelle plateforme mobile Snapdragon 4 Gen 2 pour les smartphones abordables. Celle-ci succède au chipset Snapdragon 4 Gen 1 de l’année dernière et apporte une amélioration des performances du processeur ainsi que d’autres mises à jour. Le Snapdragon 4 Gen 2 est une plateforme polyvalente qui remplit les conditions de base.

Le nouveau SoC Snapdragon 4 Gen 2 est basé sur la technologie de traitement de 4 nm au lieu de la technologie de traitement de 6 nm de son prédécesseur. Cela permet d’améliorer de 10 % les performances du processeur et l’efficacité globale.

En ce qui concerne les performances, bien que les cœurs spécifiques du processeur n’aient pas été révélés, Qualcomm déclare que le Snapdragon 4 Gen 2 fonctionne avec le processeur octa-core Qualcomm Kryo. Il se compose de deux cœurs cadencés à 2,2 GHz et de six cœurs cadencés à 2,0 GHz. On peut supposer que ces cœurs haute performance et basse performance sont respectivement des cœurs ARM Cortex-A78 et Cortex-A55.

L’architecture 64 bits comprend 2 cœurs de performance cadencés à 2,2 GHz et 6 cœurs d’efficacité cadencés à 2,0 GHz. En ce qui concerne la caméra, le Qualcomm Spectra ISP prend en charge les capteurs photo de 108 mégapixels, les doubles caméras de 16 et 16 mégapixels, la capture de photos HEIC et les vidéos au ralenti (720 images par seconde), entre autres choses. Il intègre également le filtrage temporel multi-caméras (MCTF) pour des vidéos de haute qualité. Les fonctions de la caméra AI contribuent également à obtenir des images de haute qualité, en particulier en cas de faible luminosité.

Le SoC Snapdragon 4 Gen 2 est équipé du système Snapdragon X61 5G Modem-RF pour les bandes 5G sub-6GHz et d’autres options de connectivité telles que le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, NavIC, QZSS, etc.

Caractéristiques du Snapdragon 4 Gen 2

En outre, avec le nouveau chipset, les smartphones peuvent prendre en charge un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (en résolution full HD+), la technologie Quick Charge 4+ de Qualcomm, la RAM LP-DDR5x et le stockage UFS 3.1. Ils prennent également en charge les codecs audio Qualcomm aptX et Aqstic.

Si l’on tient compte de tous ces éléments, ce chipset est doté de nombreuses fonctionnalités que l’on trouve généralement dans les chipsets haut de gamme, et il va maintenant les apporter aux appareils d’entrée de gamme. Comme je l’ai dit précédemment, il répond parfaitement aux besoins de base. Le Snapdragon 4 Gen 2 de Qualcomm arrivera sur les smartphones au troisième trimestre 2023, avec des marques comme Realme et Vivo qui adopteront le chipset en premier. Il n’y a aucun mot sur les smartphones qui l’obtiendront, mais nous devrions obtenir plus d’informations à ce sujet bientôt.