DJI Neo : Un nouveau drone ultra-léger et compact pour 2024 ?

Selon des rumeurs récentes, DJI, le leader mondial des drones, prévoit de lancer deux nouveaux modèles avant la fin de 2024 : le DJI Air 3S, un drone de milieu de gamme, et le Mavic 4, son modèle phare. Cependant, des fuites intrigantes révèlent également la potentielle arrivée d’un tout nouveau drone, le DJI Neo, conçu pour tenir dans une poche.

Une publication de @DroneMood sur X (anciennement Twitter), créditant @Quadro_News, a dévoilé une étiquette d’enregistrement de la DJI Neo auprès de la Commission Fédérale des Communications des États-Unis (FCC). En outre, des images extraites d’une vidéo publiée par @OsitaLV le 25 juillet montrent ce petit drone en vol.

Le DJI Neo pourrait peser environ 169 g. En comparaison, le DJI Mini 4 Pro pèse environ 249 g, ce qui ferait du Neo l’un des drones les plus légers de DJI, bien qu’un peu plus lourd que le Ryze Tello de 80 g (qui utilise la technologie DJI).

Caractéristiques attirantes et design pratique du DJI Neo

La vidéo divulguée montre un drone compact avec une cage protectrice pour les hélices, suggérant une conception adaptée aux vols en intérieur. Cette cage serait probablement amovible, et si le Neo adopte un design pliable, comme la plupart des drones DJI, il pourrait facilement tenir dans une poche.

Il reste à voir si le DJI Neo sera une caméra volante pour selfies, ou un drone cinématique compatible avec un casque FPV (vue à la première personne). Étant donné que la personne pilotant le drone dans la vidéo ne semble pas porter de casque, l’hypothèse d’un drone de type « hover » semble plus probable à ce stade.

Une publication plus récente de DroneMood sur X met en lumière une liste prématurée de Walmart, suggérant que le pack DJI Neo Fly More Combo (comprenant deux batteries supplémentaires, un hub de chargement et un sac d’épaule) coûterait 329 dollars.

Nous ne savons pas encore à quel public sera destiné le DJI Neo, mais son prix potentiellement bas et son format minuscule pourraient en faire un drone populaire, surtout s’il intègre certaines des fonctionnalités automatisées de DJI. Quoi qu’il en soit, le Neo semble être un drone fascinant, et peut-être le successeur spirituel du DJI Spark, l’un des premiers drones de la société, conçu pour les débutants avec un budget limité.