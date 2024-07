Accueil » Nothing Phone (2a) Plus : Révélations de la face arrière avant le lancement officiel

Le Nothing Phone (2a) Plus sera officiellement dévoilé demain (31 juillet), mais la société n’a pas attendu cette date pour nous montrer une partie de l’appareil. Une nouvelle image teaser publiée sur X révèle l’arrière du Nothing Phone (2a) Plus.

Cependant, si vous avez déjà vu le Nothing Phone (2a), vous aurez une impression de déjà-vu en regardant ce nouveau modèle. Il n’y a pas de différences visuelles évidentes entre le Phone (2a) et le Phone (2a) Plus sur la base de cette image.

Le Nothing Phone (2a) Plus présente une caméra à double objectif au centre d’un panneau circulaire, une série de trois lumières Glyph et un motif ondulé sur la moitié inférieure du smartphone, tous des éléments que l’on retrouve également sur le Nothing Phone (2a) standard.

Alors, quelles sont les différences ? Ce n’est pas le premier teaser du Nothing Phone (2a) Plus, et la société a déjà révélé qu’il dispose d’une nouvelle caméra frontale de 50 mégapixels (contre 32 mégapixels pour le modèle (2a)), tandis que les caméras arrière restent à 50 mégapixels.

La principale nouveauté réside probablement dans les performances, avec le Nothing Phone (2a) Plus équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 7350 Pro, annoncé comme étant presque 10 % plus rapide que le Dimensity 7200 Pro du modèle standard Nothing Phone (2a).

Il reste encore beaucoup à découvrir sur le Nothing Phone (2a) Plus, notamment de potentielles améliorations concernant l’écran ou la batterie, et idéalement sans une augmentation de prix significative. Si Nothing parvient à équilibrer ces améliorations, ce modèle pourrait devenir l’un des meilleurs téléphones abordables du marché.

Détails de l’événement de lancement

Nous en saurons plus demain à 11 heures, heure de Paris, lors du lancement officiel du Nothing Phone (2a) Plus.

Avec des améliorations significatives en termes de caméra frontale et de performance, le Nothing Phone (2a) Plus s’annonce comme une évolution intéressante de son prédécesseur. Reste à voir si ces améliorations se traduiront par une expérience utilisateur nettement meilleure, et si le rapport qualité-prix sera maintenu. Nous suivrons de près le lancement pour vous apporter toutes les dernières nouvelles et analyses.