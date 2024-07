Apple Intelligence : Lancement reporté à iOS 18.1 en octobre

Il semblerait que Apple Intelligence, qui devait initialement être lancé avec iOS 18.0 en septembre, soit désormais reporté à la sortie d’iOS 18.1 en octobre.

Cette nouvelle a été révélée par Mark Gman, qui a également déclaré que la version bêta pour développeurs d’iOS 18.1 sera disponible pour les tests à partir de cette semaine. Apple aura donc deux bêtas testées par les développeurs en même temps.

Les développeurs auront accès à la version bêta d’iOS 18,1 à partir de la fin juillet, ce qui leur permettra de tester les nouvelles fonctionnalités, notamment Apple Intelligence, et de faire part de leurs commentaires. La sortie officielle d’iOS 18.1 devrait avoir lieu fin octobre, après le retard pris par rapport à la sortie initiale d’iOS 18.0 en septembre.

Le report de Apple Intelligence à iOS 18.1 permettra aux utilisateurs de découvrir ces fonctionnalités en version bêta avant la sortie officielle. Cette approche permet à Apple de recueillir des commentaires précieux et de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir un lancement harmonieux et optimisé des nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA.

Cependant, la sortie stable d’iOS 18 en octobre pourrait signifier que les premiers modèles d’iPhone 16 seront expédiés sans Apple Intelligence pré-installé. Apple prévoit de publier Apple Intelligence via plusieurs mises à jour logicielles à la fin de 2024 et au premier semestre 2025.

Apple Intelligence : Une suite de fonctionnalités d’IA

Apple Intelligence est une suite complète de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui sera intégrée au système d’exploitation iOS. Ces fonctionnalités visent à améliorer l’expérience des utilisateurs et à doter les appareils iOS de capacités avancées. Voici quelques-uns des principaux aspects d’Apple Intelligence :

Amélioration de la reconnaissance vocale et du traitement du langage naturel

Algorithmes avancés d’apprentissage automatique pour des recommandations personnalisées

Capacités de vision artificielle améliorées pour la reconnaissance d’objets et les expériences de réalité augmentée

Automatisation intelligente et suggestions basées sur le comportement et les préférences de l’utilisateur.

Les détails exacts des fonctionnalités d’Apple Intelligence n’ont pas été entièrement divulgués, mais l’attente autour de cette suite de capacités d’IA s’est accrue au sein de la communauté Apple.

Seuls les modèles d’iPhone dotés de 8 Go de RAM recevront Apple Intelligence. Les modèles éligibles incluent les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de l’année dernière, ainsi que toute la série iPhone 16 de cette année, y compris l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max.

Tests simultanés d’iOS 18.0 et d’iOS 18.1

À l’heure actuelle, iOS 18.0 bêta 4, et la bêta publique 1 sont testées en même temps que le développement d’iOS 18.1. Cette approche parallèle permet à Apple de recueillir des commentaires détaillés et d’assurer un déploiement harmonieux des deux versions.

La phase de bêta publique est particulièrement cruciale pour identifier les potentiels problèmes, les bugs et les goulets d’étranglement au niveau des performances. Elle permet également aux utilisateurs d’expérimenter directement les nouvelles fonctionnalités et de fournir des informations précieuses pour l’élaboration du produit final.

Apple a l’habitude de tester les mises à jour 0.1 avant la sortie officielle de la version principale. Cette stratégie permet à l’entreprise d’affiner le logiciel, de résoudre les problèmes de dernière minute et de garantir des performances optimales avant le lancement public. Le report d’Apple Intelligence à iOS 18.1 s’aligne sur ce modèle établi, démontrant l’engagement d’Apple à fournir à ses utilisateurs un ensemble de fonctionnalités peaufinées et pleinement fonctionnelles.