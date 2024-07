Accueil » Nothing Phone (2a) Plus : Lancement imminent et spécifications révélées

Nothing Phone (2a) Plus : Lancement imminent et spécifications révélées

Nothing se prépare à dévoiler le Phone (2a) Plus, une version améliorée du Nothing Phone (2a), le 31 juillet. Bien que l’événement de lancement soit imminent, les fuites concernant les spécifications de l’appareil continuent d’affluer, offrant un aperçu de ce qui rend ce modèle « Plus » si spécial.

Nothing a déjà partagé quelques détails, notamment l’intégration d’une puce MediaTek Dimensity 7350 et jusqu’à 12 Go de RAM. Cependant, de nouvelles fuites révèlent d’autres spécifications intéressantes. Curieusement, le terme « Plus » ne fait pas référence à une taille plus grande. Le Phone (2a) Plus devrait avoir le même écran que le Phone (2a), avec une légère différence de finition, et sera disponible en gris et en noir.

L’une des améliorations majeures concerne la caméra frontale, qui passerait à un capteur de 50 mégapixels, contre 32 mégapixels pour le modèle original. Cela pourrait se traduire par de meilleurs selfies et des appels vidéo de qualité supérieure. De plus, la vitesse de charge serait augmentée à 50W, réduisant ainsi les temps de charge.

Malgré ces améliorations, les autres modifications semblent mineures. Le Phone (2a) Plus devrait conserver le même écran que le modèle standard, probablement un panneau OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le design resterait analogue, avec une finition légèrement différente et les mêmes options de couleur.

Les différences entre le Phone (2a) Plus et le modèle standard déjà sur le marché se résumeraient donc à la nouvelle puce, plus de RAM, une caméra frontale améliorée et une charge plus rapide. Le Nothing Phone (2a) Plus serait également proposé en deux configurations : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Attente de la confirmation officielle du Nothing Phone (2a) Plus

Il est important de noter que ces informations sont basées sur des fuites, et les détails officiels pourraient différer. Malgré cela, certains pourraient se demander si ces changements suffisent à justifier un nouveau modèle.

Pour ceux qui envisagent d’acheter le Nothing Phone (2a) pour la première fois, il pourrait être judicieux d’attendre l’annonce officielle pour voir si le prix et les fonctionnalités supplémentaires du Phone (2a) Plus en valent la peine.