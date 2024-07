Google va améliorer Gemini : Personnalisez vos images en toute simplicité

Google s’apprête à lancer une mise à jour révolutionnaire pour son chatbot Gemini, offrant aux utilisateurs la possibilité de raffiner et de personnaliser facilement les images générées par l’IA. Cette fonctionnalité, récemment découverte dans le code de la dernière version bêta de l’application Google pour Android (v15.29.34.29 bêta), promet de transformer l’expérience utilisateur, en particulier pour ceux frustrés par le manque d’options d’édition dans Gemini.

Actuellement, Gemini permet uniquement de créer des images à partir de prompts textuels, sans possibilité de modifier les images générées. Si un détail ne vous plaît pas, vous devez créer une nouvelle image avec un prompt révisé, ce qui peut être fastidieux et chronophage.

La prochaine mise à jour vise à résoudre ce problème en introduisant deux nouvelles méthodes pour affiner les images générées par l’IA.

Compréhension des prompts en langage naturel : Gemini pourra comprendre les instructions en langage naturel pour modifier les images existantes. Par exemple, si vous aimez l’image globale mais souhaitez changer l’arrière-plan, vous pourrez simplement demander à Gemini de le faire sans avoir à recréer entièrement l’image. Modification par sélection directe : La deuxième méthode est encore plus intuitive. Vous pourrez utiliser votre doigt ou un stylet pour entourer la partie de l’image que vous souhaitez changer, puis indiquer à Gemini les modifications à apporter. Cette approche élimine la nécessité de décrire précisément la zone à modifier, car Gemini comprendra automatiquement la partie sélectionnée.

Implications et bénéfices de Gemini

Bien que cette fonctionnalité soit encore en développement et non entièrement fonctionnelle, elle constitue un ajout prometteur aux capacités de Gemini. Elle montre que Google s’engage à améliorer l’expérience utilisateur en offrant plus de contrôle et de flexibilité sur la génération d’images.

Cette mise à jour sera particulièrement bénéfique pour les professionnels créatifs et ceux qui utilisent fréquemment des images générées par l’IA, comme pour les vignettes YouTube ou les en-têtes d’articles de blog. Elle simplifiera le processus d’édition et permettra une personnalisation accrue, économisant ainsi du temps et des efforts aux utilisateurs.

En somme, l’amélioration de Gemini avec ces nouvelles options de personnalisation d’images renforce la position de Google dans le domaine de l’IA générative, offrant aux utilisateurs des outils plus puissants et intuitifs pour donner vie à leurs idées visuelles.