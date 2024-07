Samsung Galaxy Tab S10 : Vers une gamme sans modèle de base ?

La gamme Galaxy Tab S10 de Samsung, très attendue par les amateurs de tablettes Android haut de gamme, pourrait ne pas inclure de modèle de base, selon les dernières rumeurs.

L’analyste de l’industrie des écrans, Ross Young, a récemment publié une mise à jour sur X (anciennement Twitter) concernant la date de lancement probable des Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra, indiquant qu’elles « devraient commencer à être produites en août » pour un lancement en octobre.

Cependant, dans une réponse ultérieure, il a également confirmé que l’absence d’un modèle standard Galaxy Tab S10 n’était pas une erreur, ajoutant qu’il ne voyait pas ce modèle « sur le côté de la production des panneaux ou des tablettes ».

Les fuites antérieures, remontant à mai, ne mentionnaient que les numéros de modèle des versions Plus et Ultra. À ce moment-là, l’omission du modèle de base pouvait être due au stade précoce du développement de la gamme, mais il est désormais possible que Samsung abandonne complètement son modèle de base.

Si cela se confirme, cela signifierait l’absence d’une option de 11 pouces dans la série Galaxy Tab, avec Samsung se concentrant sur les modèles de 12,4 pouces et 14,6 pouces (en supposant qu’ils conservent les tailles d’écran de la S9). Cette décision serait quelque peu surprenante…

Galaxy Tab S10, et le marché des tablettes de 11 pouces

En effet, le format de 11 pouces reste très populaire, et Apple continue d’offrir des tailles de 11 pouces dans ses séries iPad Air et iPad Pro. Samsung propose des tailles d’écran plus petites dans sa série plus abordable Galaxy Tab A9. En octobre dernier, ils ont lancé la Galaxy Tab A9 (écran de 8,7 pouces) et la A9+ (écran de 11 pouces), offrant les deux plus grands écrans de la série à ce jour. Ils ont également lancé la série Galaxy Tab S9 FE de milieu de gamme, avec des modèles de 10,9 pouces et 12,4 pouces.

Il est donc possible que Samsung réserve son option de tablette de 11 pouces pour ses séries de tablettes moins chères, et pousse sa série Galaxy Tab S encore plus vers le marché premium.