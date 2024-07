Le PlayStation VR2 arrive sur PC : Sony lance une application Steam

Les joueurs PC qui aiment les jeux en réalité virtuelle peuvent enfin se préparer à l’arrivée du PlayStation VR2 sur PC. Sony a préparé le terrain en lançant officiellement une application Steam pour le PlayStation VR2 sur PC.

L’application Steam PSVR 2 vous permettra de gérer votre PlayStation VR2 sur PC et sera disponible le 6 août 2024. Elle sera lancée le 6 août 2024, soit un jour avant le lancement de la prise en charge du PCVR pour le casque PlayStation VR.

Selon la page Steam de l’application, l’application VR2 permettra aux joueurs de jouer à leurs jeux VR préférés sur le casque à partir de Steam.

En outre, elle permettra aux utilisateurs de mettre à jour le micrologiciel du casque PlayStation VR2 lorsque de nouvelles mises à jour seront disponibles, de configurer le casque sur PC et même d’ajuster les paramètres du casque VR à partir du tableau de bord SteamVR. Et oui, cela inclut le réglage de la zone de jeu et de la luminosité de l’écran.

PlayStation VR2 : l’adaptateur sera très utile

Bien entendu, outre le casque et les contrôleurs PlayStation VR2, vous aurez besoin du Bluetooth pour connecter les contrôleurs Sense au PC. Et oui, vous aurez besoin de l’adaptateur PSVR 2 pour PC annoncé en juin dernier. Il permettra la prise en charge complète du casque PlayStation VR2 sur PC. Cette application est obligatoire sur un PC, même après la configuration initiale du casque.

Ainsi, pour tous les joueurs qui possèdent un casque PlayStation VR2 et qui souhaitent jouer à leurs jeux Steam VR, je pense que le moment est venu de se réjouir.