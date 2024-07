Accueil » Pixel 9 et 9 Pro XL : Les prototypes révèlent des écrans et designs distincts

Pixel 9 et 9 Pro XL : Les prototypes révèlent des écrans et designs distincts

Pixel 9 et 9 Pro XL : Les prototypes révèlent des écrans et designs distincts

Des présumés prototypes du Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL ont récemment fait surface sur TikTok, révélant une différence notable de taille entre les deux appareils. Les vidéos proviennent de la chaîne ukrainienne PixoPhone, bien que les séquences aient depuis été supprimées. Heureusement, le site d’information YTechB a réussi à les sauvegarder.

Selon un rapport de 9to5Google, ces prototypes se distinguent par des gravures sur le panneau arrière, utilisées par Google pour identifier les unités prototypes. Bien que ces marques soient partiellement cachées par des autocollants, certains angles permettent de les apercevoir. La présence du logo « G » indique que le design présenté est proche de la version finale.

Comme mentionné précédemment, le Pixel 9 Pro XL est plus grand que le Pixel 9 dans la première vidéo. La différence de taille n’est pas énorme, mais le 9 Pro XL est plus volumineux. Les vidéos TikTok ne révèlent aucune spécification, se concentrant uniquement sur la démonstration des appareils. Selon des rumeurs, l’écran du Pixel 9 standard mesurerait 6,2 pouces.

La taille du Pixel 9 Pro XL reste incertaine, bien que 9to5Google affirme qu’elle est de 6,73 pouces. Cette déclaration est soutenue par une seconde vidéo de PixoPhone, qui compare le prototype au Galaxy S24 Ultra, tous deux de stature similaire, bien que le S24 Ultra, avec son écran de 6,8 pouces, soit légèrement plus grand.

Il est important de mentionner que la barre de caméra du 9 Pro XL est plus longue que celle du modèle standard. Elle dispose de suffisamment d’espace pour trois lentilles, un flash LED et ce qui semble être un capteur de température. Le Pixel 8 Pro présente une configuration analogue. Le Pixel 9, quant à lui, ne dispose que de deux capteurs et du flash LED.

Différences de design entre le Pixel 9 et 9 Pro XL

Revenons au premier clip : PixoPhone montre d’autres différences de design au-delà de la taille des appareils. Le Pixel 9 possède un panneau arrière brillant, tandis que le 9 Pro XL opte pour une finition mate, moins sujette aux traces de doigts. Fait intéressant, les côtés respectifs présentent le revêtement opposé. Les bords du Pixel 9 sont mats, mais ceux du Pixel 9 Pro XL sont brillants. Il n’est pas certain que Google ait décidé de donner à chaque appareil une apparence distincte pour se démarquer auprès des futurs acheteurs.

Bien sûr, il est toujours possible qu’aucun des éléments de design vus sur ces prototypes ne soit présent sur le produit final. Google doit tenir son prochain événement Pixel le 13 août, où l’on s’attend à découvrir la nouvelle génération de matériel du géant de la technologie. D’ici là, il convient de prendre ces fuites avec prudence.