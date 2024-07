Proton Pass introduit les liens sécurisés pour partager vos mots de passe en toute sécurité

Il arrive souvent que vous ayez besoin de partager les mots de passe de vos comptes avec quelqu’un, mais ce n’est pas une bonne idée de le faire par le biais de messages SMS non chiffrés ou d’autres canaux non sécurisés. Le gestionnaire de mots de passe de Proton, Proton Pass, dispose désormais d’une fonctionnalité qui vous protège lorsque vous partagez vos informations d’identification avec vos amis et votre famille.

Proton Pass a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Liens sécurisés, qui, selon Proton, est conçue pour changer la façon dont vous partagez vos identifiants. Les liens sécurisés permettent aux utilisateurs de créer des liens uniques et limités dans le temps pour les identifiants de connexion, les coordonnées bancaires, les notes et autres éléments sensibles stockés dans Proton Pass.

Ces liens sont chiffrés de bout en bout, ce qui garantit que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent accéder aux données partagées. Les liens peuvent être configurés pour expirer après une durée ou un nombre de vues spécifiés, ce qui vous permet de mieux contrôler les informations partagées. Le chiffrement de bout en bout, présent ici comme sur tous les produits fabriqués par Proton, garantit que même Proton ne peut pas accéder au contenu des liens.

Proton Pass disposait déjà d’un système de partage sécurisé des mots de passe. Cette solution est donc davantage destinée à des scénarios de partage ponctuel « occasionnels », où vous collez votre identifiant et votre mot de passe à quelqu’un pour une chose rapide.

Cette solution tente de résoudre le problème courant du partage non sécurisé de mots de passe par le biais d’applications de messagerie et d’e-mails, qui peut rendre les données vulnérables à des violations.

Proton Pass est très utile et sécurisé

La fonctionnalité est initialement déployée pour les abonnés des plans Proton Visionary et Lifetime, et sera étendue à tous les utilisateurs de plans Pass payants dans les jours à venir. Si vous ne la voyez pas encore, il se peut que vous deviez attendre quelques jours avant qu’elle n’apparaisse.

Pour célébrer le lancement de cette fonctionnalité, Proton offre une promotion limitée dans le temps sur son plan Pass Plus, qui comprend des liens sécurisés, des coffres illimités, des alias pour cacher votre e-mail, la surveillance du Dark Web, le programme de sécurité Proton Sentinel, un authentificateur 2FA intégré, et bien plus encore. L’offre vous permet de bénéficier de tout cela pour 23.88 euros par an, mais elle n’est disponible que jusqu’au 21 juillet.