Les nouveaux Pixel 9 de Google : Des prix supposés qui font débat

Google s’apprête à lancer quatre nouveaux smartphones haut de gamme d’ici la fin de l’année : les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Cependant, les dernières rumeurs sur les prix pourraient bien doucher votre enthousiasme.

Selon des fuites récentes, voici les prix supposés des prochains modèles en Europe :

Pixel 9 – 128 Go : 899 euros

Pixel 9 – 256 Go : 999 euros

Pixel 9 Pro – 128 Go : 1 099 euros

Pixel 9 Pro – 256 Go: 1 199 euros

Pixel 9 Pro – 512 Go: 1 329 euros

Pixel 9 Pro XL – 128 Go: 1 199 euros

Pixel 9 Pro XL – 256 Go: 1 299 euros

Pixel 9 Pro XL – 512 Go: 1 429 euros

Pixel 9 Pro XL — 1 To : 1 689 euros

Pixel 9 Pro Fold – 256 Go: 1 899 euros

Pixel 9 Pro Fold – 512 Go: 2 029 euros

Avant d’analyser ces chiffres, rappelons qu’il s’agit de spéculations pour l’instant. Malheureusement, le Pixel 9 de base serait 100 € plus cher que le Pixel 8 standard en France, avec une différence de 140 € pour la version 256 Go. Cela pourrait entraîner une augmentation de prix significative dans le monde entier, ce qui serait difficile à accepter même pour les plus fervents fans de Google.

La bonne nouvelle est que le Pixel 9 Pro ne devrait pas connaître une augmentation de prix similaire. Cela est logique compte tenu de l’ajout possible d’un nouveau modèle XL. Le Pixel 9 Pro XL devrait naturellement coûter plus cher que le Pixel 8 Pro et sera disponible en quatre configurations de stockage, ce qui est plutôt inhabituel pour Google.

Un défi marketing pour Google et la série Pixel 9

Si ces prédictions se réalisent, Google pourrait rencontrer des difficultés à vendre le Pixel 9 Pro XL à des prix plus élevés que l’iPhone 15 Pro d’Apple et potentiellement l’iPhone 16 Pro. Heureusement pour Google, les iPhone 15 Pro Max et Galaxy S24 Ultra resteront plus onéreux, mais la différence de prix sera-t-elle suffisante pour faire du Pixel 9 Pro XL une proposition de valeur intéressante ?

Il en va de même pour le Pixel 9 « standard », qui devrait affronter le Galaxy S24 « standard », tandis que le Pixel 9 Pro Fold devrait rester un peu moins cher que le tout nouveau Galaxy Z Fold 6 (malgré les offres de précommande alléchantes).

Bien que de nombreux détails sur les futurs smartphones de Google semblent avoir été prématurément révélés, beaucoup d’éléments clés restent inconnus. Il est donc crucial de suivre les mises à jour pour obtenir une image complète de cette saga fascinante.