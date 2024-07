iOS 18 Beta 3 : Améliorations visuelles et performances optimisées

Apple vient de publier iOS 18 Beta 3 pour les développeurs enregistrés, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs. Cette mise à jour, accompagnée des mises à jour pour iPadOS, watchOS, tvOS et visionOS, vise à affiner l’expérience utilisateur et à préparer le terrain pour de futures améliorations. Voici en détail ce que propose iOS 18 Beta 3.

La mise à jour iOS 18 Beta 3 pèse 1,18 Go et porte le nouveau numéro de build 22A5307F. L’un des changements notables de cette version est la mise à jour du firmware modem, passant de la version 2.3.0 à 2.4.1. Cette mise à jour promet une meilleure connectivité et performance globale, assurant une expérience utilisateur plus fluide.

Améliorations visuelles d’iOS 18 : Mode sombre, clavier emoji et fonds d’écran dynamiques

iOS 18 Beta 3 apporte plusieurs améliorations visuelles, à commencer par des améliorations du mode sombre. Vous remarquerez une nouvelle icône Plans en mode sombre et un meilleur support pour les icônes en mode sombre dans les applications tierces, facilitant l’utilisation nocturne. Le clavier emoji a également été remanié, avec une barre de recherche arrondie, des emojis plus grands et des Memojis intégrés pour une expérience de messagerie plus expressive.

De plus, un nouveau fond d’écran dynamique iOS 18 avec des animations a été introduit, ajoutant une touche de charme visuel à votre écran d’accueil.

Cette mise à jour apporte également des améliorations à diverses applications et fonctionnalités intégrées. L’interface utilisateur de la lampe de poche inclut maintenant une animation plus grande de Dynamic Island et une interface améliorée pour ajuster l’intensité du faisceau, rendant son utilisation plus pratique dans des conditions de faible luminosité. L’application Fitness a subi quelques changements, avec le « Objectif de déplacement personnalisé » renommé en « Calendrier de l’objectif de mobilité », des mises à jour de l’interface utilisateur dans la définition des objectifs et un nouvel écran d’accueil pour les fonctionnalités, vous aidant à mieux gérer vos objectifs de fitness.

L’application Photos a également été améliorée, avec une option de sélection par défaut qui ne remplit pas l’écran, une nouvelle animation pour la sélection de photos, et des coins arrondis ajustés pour une apparence plus soignée. Le Centre de contrôle a été mis à jour avec un guide animé, des icônes moins opaques et des ajustements plus simples pour le Bluetooth, le Wi-Fi et AirDrop, simplifiant ainsi le contrôle des paramètres de votre appareil.

Application Podcasts : Partagez des moments précis plus facilement, profitez de recherches plus rapides et bénéficiez de plus d’options de contrôle de lecture.

Application Raccourcis : La création de nouveaux raccourcis est désormais plus fluide avec du texte et des animations mis à jour.

Temps d’écran : Les problèmes de plantage ont été résolus pour une meilleure stabilité.

Améliorations de la performance et de la stabilité dans iOS 18

iOS 18 Beta 3 affiche des scores impressionnants sur Geekbench, avec 2 768 points pour les performances monocœur et 6 774 points pour les performances multicœurs. La mise à jour apporte également une meilleure stabilité et une autonomie améliorée, garantissant une expérience utilisateur globale plus agréable.

Bien que iOS 18 Beta 3 se concentre principalement sur l’affinement de l’expérience utilisateur et la correction des bugs, d’autres améliorations sont prévues pour les futures mises à jour. iOS 18 Beta 4 devrait arriver dans 2 à 3 semaines, avec une bêta publique prévue pour la semaine du 15 juillet. La version finale est attendue pour la mi-fin septembre. En ce qui concerne les fonctionnalités d’Apple Intelligence, une mise à jour majeure de Siri est prévue dans iOS 18.4 ou 2025, mais aucune nouvelle fonctionnalité dans ce domaine n’est incluse dans la Beta 3.

En conclusion, iOS 18 Beta 3 est une mise à jour solide qui apporte une série d’améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs. Bien qu’elle n’introduise pas de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires, elle prépare le terrain pour de futures améliorations et assure une expérience utilisateur plus soignée et stable.