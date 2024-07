Découvrez la CMF Watch Pro 2 : Une performante montre connectée à 69 euros

La CMF Watch Pro 2 est officiellement lancée, apportant une multitude de fonctionnalités à un prix plus que raisonnable de 69 euros. Explorons ces fonctionnalités après un petit rappel.

CMF est la sous-marque économique de Nothing, lancée à la fin de l’été 2023. En septembre de la même année, trois produits CMF ont été dévoilés : une montre connectée, des écouteurs sans fil et un chargeur rapide. Aujourd’hui, une nouvelle vague de produits CMF fait son apparition :

CMF Watch Pro 2: une montre polyvalente et élégante

Décrite par CMF comme « une montre connectée polyvalente et élégante avec un design de lunette interchangeable », la Watch Pro 2 est équipée d’un écran AMOLED de 1,32 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels. À titre de comparaison, la Galaxy Watch 6 Classic (43 mm) offre une résolution de 432 x 432 pixels.

La première version de la montre connectée de CMF comportait un écran AMOLED de 1,96 pouce avec une résolution de 410 x 502 pixels. Elle était dotée d’un GPS intégré et proposait un suivi en temps réel de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang. La nouvelle Watch Pro 2 conserve ces fonctionnalités, permettant également de passer et recevoir des appels directement depuis le poignet.

Plus de 100 cadrans personnalisables

La CMF Watch Pro 2 offre plus de 100 cadrans personnalisables, y compris des cadrans dynamiques (interactifs) et statiques. En outre, elle supporte des lunettes interchangeables disponibles en quatre variantes :

Lunette incurvée gris foncé

Lunette plate gris foncé

Lunette incurvée gris cendre

Lunette plate gris cendre

Plus de 120 modes sportifs et reconnaissance automatique

Cette nouvelle montre connectée prend en charge plus de 120 modes sportifs et la reconnaissance automatique de 5 sports. Elle offre également un suivi continu de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène du sang (SpO₂) et des niveaux de stress.

Les utilisateurs peuvent définir des objectifs d’entraînement, surveiller leur fréquence cardiaque et réaliser des exercices d’échauffement. Parmi les autres fonctionnalités intelligentes, on trouve la possibilité de passer des appels Bluetooth, de contrôler la musique, de recevoir des notifications, de contrôler à distance l’appareil photo et de vérifier la météo. La montre est conçue pour s’adapter à un mode de vie actif avec une résistance à l’eau et à la poussière IP68, et offre une autonomie pouvant atteindre 11 jours.

Compatibilité et autonomie

La CMF Watch Pro 2 est compatible avec iOS 13 (et versions ultérieures) et Android 8 (et versions ultérieures). Bien qu’elle ne dispose pas d’un système d’exploitation dédié comme le Wear OS de Google, l’expérience logicielle reste basique, ce qui est compréhensible à ce prix.

La montre est équipée d’une batterie de 305 mAh, offrant jusqu’à 11 jours d’utilisation typique ou 9 jours d’utilisation intensive. En mode économie d’énergie, elle peut durer jusqu’à 45,8 jours et permet 17,4 heures d’appels Bluetooth continus ou 25 heures d’utilisation continue du GPS. Les rapports indiquent que les utilisateurs ont obtenu entre sept et neuf jours d’utilisation avec une surveillance continue de la fréquence cardiaque et l’écran toujours allumé.

Prix et disponibilité

Proposée au prix de 69 euros, la CMF Watch Pro 2 est une excellente affaire étant donné les fonctionnalités offertes. Un ensemble de lunettes et de bracelets supplémentaire coûte 19 euros de plus, ce qui reste raisonnable. Les produits sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui, 8 juillet, avec des ventes ouvertes dès le 12 juillet.

Les commentaires de Carl Pei, PDG de Nothing :