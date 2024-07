iPhone 16 Pro : Zoom 5x et autres améliorations caméra révélées

L’annonce de l’iPhone 16 approche à grands pas, et les fuites et rumeurs dessinent peu à peu un portrait détaillé de ce nouvel appareil. Selon un récent rapport de DigiTimes, l’iPhone 16 Pro héritera de l’impressionnant zoom optique 5x de l’iPhone 15 Pro Max, une amélioration très attendue par les amateurs de photographie mobile.

DigiTimes confirme que les fabricants taïwanais Largan Precision et Genius Electronic Optical (GSEO) seront les principaux fournisseurs des composants de la caméra périscopique de l’iPhone 16 Pro.

Largan, déjà fournisseur de confiance des lentilles de l’iPhone 15 Pro Max, conservera son rôle de leader. Quant à GSEO, nouveau venu, il subit actuellement un processus de validation rigoureux. La production pourrait commencer à la mi-juillet si leurs lentilles répondent aux normes strictes d’Apple. Cette nouvelle collaboration pourrait augmenter la disponibilité des lentilles pour l’iPhone 16 Pro.

Si ces informations se confirment, les utilisateurs de l’iPhone 16 Pro bénéficieront d’une avancée significative en termes de photographie mobile. Le zoom optique 5x, auparavant exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, permettra de capturer des sujets éloignés avec une clarté exceptionnelle.

De plus, la technologie de lentille périscopique devrait améliorer la stabilisation d’image et les performances en basse lumière, offrant des photos plus nettes et plus claires même dans des conditions de faible éclairage.

Intégration de la lentille périscopique : des rumeurs persistantes

Les rumeurs sur l’adoption de la lentille périscopique par l’iPhone 16 Pro circulent depuis des mois. Début 2023, le média coréen The Elec avait déjà rapporté l’intention d’Apple d’équiper les deux modèles iPhone 16 Pro de cette technologie puissante. L’analyste des écrans Ross Young a alimenté les spéculations, suggérant que la taille d’écran plus grande de l’iPhone 16 Pro pourrait accueillir les composants nécessaires à la lentille périscopique dans le modèle Pro plus petit.

Les améliorations apportées à la caméra de l’iPhone 16 Pro ne se limitent pas au zoom. Des rumeurs indiquent qu’Apple utilisera le système de capteur à double couches de Sony pour l’objectif principal. Cette technologie innovante promet une meilleure photographie en basse lumière et une plage dynamique plus large en capturant plus de lumière et en minimisant le bruit. De plus, une technologie de revêtement appliquée au capteur devrait encore améliorer la qualité des photos en réduisant les reflets des lentilles.

L’objectif ultra grand-angle pourrait également bénéficier d’une mise à niveau avec un capteur de résolution de 48 mégapixels. En outre, l’iPhone 16 Pro serait le premier à recevoir des panneaux OLED Samsung M14, avec des bords encore plus fins, exclusifs à cette variante.

Une caméra plus discrète : retour à un design épuré ?

Pour les modèles standard de l’iPhone 16, des rumeurs suggèrent une disposition verticale des objectifs large et ultra grand-angle, rappelant potentiellement le design de l’iPhone X. De plus, des schémas divulgués laissent entendre qu’Apple envisage de réduire la proéminence de la bosse de la caméra, offrant ainsi une esthétique plus épurée.

Alors que l’annonce officielle approche, l’excitation autour de l’iPhone 16 Pro ne cesse de croître. La perspective d’une caméra à zoom optique 5x, accompagnée de nombreuses autres améliorations, promet de révolutionner la photographie avec l’iPhone.

Non seulement tous les modèles d’iPhone 16 seront livrés avec un processeur Apple A18 et au moins 8 Go de RAM afin qu’ils puissent tous exécuter les nouveaux algorithmes d’Apple Intelligence, mais les versions Pro feront encore mieux et ne se distingueront pas aussi radicalement en termes de matériel que les modèles d’iPhone 15 Pro.