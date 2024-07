Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : Samsung introduira le mode interprète

L’attente touche à sa fin pour les amateurs de technologie mobile, car le lancement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 de Samsung est imminent. Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung aura lieu à Paris le 10 juillet, et malgré cette date proche, des fuites et des rumeurs continuent d’émerger, nous offrant un aperçu des nouvelles fonctionnalités de ces appareils.

La dernière fuite provient d’Evan Blass (@evleaks), qui a publié des documents marketing sur X (anciennement Twitter). Ces documents révèlent que Samsung prévoit d’ajouter une fonctionnalité analogue à celle du Google Pixel Fold. En effet, il semblerait qu’un « Mode interprète » arrivera sur les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Mode interprète : La réponse de Samsung à Google Traduction

Le Pixel Fold de Google a introduit l’année dernière une fonctionnalité permettant de traduire du texte et de la voix en temps réel. Samsung semble s’inspirer de cette fonctionnalité pour ses futurs pliables en intégrant son propre logiciel de traduction lancé avec Galaxy AI. Le matériel marketing indique : « Vous voyagez et voulez parler aux locaux ? Que vous souhaitiez vous exprimer, écouter une conférence internationale ou comprendre votre guide touristique, l’interprète traduit en temps réel ».

Cependant, cette fonctionnalité ne sera disponible qu’en Mode Flex pour les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, nécessitant que l’appareil soit plié à la verticale. Elle ne fonctionnera également qu’en Mode Conversation, contrairement au Pixel Fold, qui ne nécessite que l’appareil soit déplié.

Caractéristiques techniques et design confirmés des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Les documents de marketing divulgués confirment également les caractéristiques techniques et de design des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. On s’attend à ce que ces appareils soient équipés d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3, d’un écran protégé par du Gorilla Glass Victus 2, et d’une certification IP48 pour la résistance à la poussière et à l’eau. En outre, des améliorations de la caméra sont prévues avec un capteur de 50 mégapixels pour le Flip 6 et une batterie plus grande de 4 000 mAh.

Cette fonctionnalité de traduction en temps réel sera probablement très utile lors de voyages, facilitant la communication avec les habitants locaux. Les utilisateurs pourront ainsi s’exprimer plus librement et comprendre les conversations dans des langues étrangères sans avoir à passer constamment le téléphone.

Les détails finaux concernant les prix, les fonctionnalités et les spécifications des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 seront dévoilés lors de l’événement à Paris ce mercredi.