Samsung SmartThings : Pionnier du support Matter 1.2

Samsung SmartThings, la plateforme de maison connectée qui permet de connecter tous vos appareils de la maison, vient de dévoiler une série de nouvelles mises à jour destinées à simplifier votre vie quotidienne.

L’une des fonctionnalités les plus attendues est celle des routines partageables. Vous pouvez désormais partager vos routines automatisées préférées de Samsung SmartThings avec vos amis et votre famille. Par exemple, si vous avez une routine matinale où vos lumières s’allument, votre cafetière démarre, et votre playlist préférée se lance, vous pouvez la partager facilement. Les autres utilisateurs peuvent l’installer chez eux en scannant simplement le QR code de la routine partagée.

SmartThings améliore également la gestion de vos appareils connectés avec une nouvelle fonction Hub Manager. Cette fonctionnalité vous permet de configurer facilement votre maison connectée en créant des groupes de concentrateurs et en mettant en place un concentrateur de secours au cas où le principal tomberait en panne. Cela assure une plus grande fiabilité et réduit les risques de déconnexion.

Compatibilité avec Matter 1.2 pour Samsung SmartThings

La prise en charge de la norme Matter 1.2 est une autre amélioration majeure. Cette compatibilité étendue permet de connecter une gamme encore plus large d’appareils à votre maison connectée, notamment les réfrigérateurs, climatiseurs, lave-vaisselle, machines à laver, aspirateurs robots, détecteurs de fumée, capteurs de qualité de l’air, purificateurs d’air, et ventilateurs. Cela facilite l’intégration et l’interopérabilité des appareils provenant de différents fabricants.

Vous pourrez ainsi ajouter ces appareils directement à l’application SmartThings via Matter, les contrôler et recevoir des notifications et alertes via l’application.

Pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes Galaxy, la nouvelle fonction Device Control facilite le contrôle de vos appareils connectés sans ouvrir l’application SmartThings. Vous pouvez créer une page de contrôle personnalisée avec vos appareils préférés et y accéder rapidement à partir du panneau rapide de votre téléphone, offrant ainsi une gestion plus intuitive et rapide.

Gestion de l’énergie avec SmartThings Energy

SmartThings Energy bénéficie de nouvelles fonctionnalités pour aider à économiser de l’énergie. Grâce à la gamification, vous pouvez suivre vos économies d’énergie et obtenir des récompenses. Par exemple, en utilisant le mode AI Energy, vous pouvez gagner des badges de niveau d’énergie et d’activité pour chaque jour où vous économisez 400 Wh d’électricité, convertibles en récompenses Samsung.

Bien que ces améliorations soient principalement incrémentales, elles sont toutes des mises à jour bienvenues qui, si elles fonctionnent comme annoncé, rendront l’utilisation de SmartThings pour gérer votre maison connectée plus facile et plus fiable. La plateforme a également été à l’avant-garde de l’adoption de Matter, et bien que Matter soit encore loin de l’expérience de maison intelligente fluide et sans couture promise, SmartThings offre désormais l’une des implémentations les plus robustes.