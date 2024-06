Android 15 redéfinit la charge rapide : Nouveau seuil à 20 W

Dans le marché en constante évolution des smartphones, la vitesse de charge est devenue un argument de vente majeur pour les fabricants et un moyen de se démarquer. Pour suivre la concurrence, les constructeurs repoussent sans cesse les limites de la technologie de charge rapide. Cependant, le système actuel d’Android pour indiquer la vitesse de charge a conduit à une certaine confusion parmi les utilisateurs.

Actuellement, Android qualifie de « rapide » tout chargeur délivrant 7,5W ou plus. Cette définition large englobe une gamme variée de vitesses de charge, rendant difficile pour les utilisateurs de distinguer un chargeur standard d’un chargeur haute puissance. Ce manque de clarté peut créer des attentes irréalistes quant à la rapidité de la charge d’un appareil.

Heureusement, Google prévoit de résoudre ce problème dans la prochaine mise à jour d’Android 15. Des indices suggèrent que le géant de la technologie envisage de relever le seuil de la « charge rapide » de 7,5W à 20W dans Android 15.

Ce changement permettrait aux utilisateurs de mieux comprendre la vitesse de charge et de faire des choix plus éclairés concernant le chargeur à utiliser.

Cette nouvelle norme aura un impact significatif sur les utilisateurs de smartphones haut de gamme, tels que le Google Pixel 8, qui supporte des vitesses de charge allant jusqu’à 30 W. Ces utilisateurs pourront mieux identifier les chargeurs capables de fournir une véritable charge rapide.

Une charge plus rapide ?

Il est important de noter que cette modification n’implique pas que les appareils Android chargeront plus vite. La vitesse de charge dépendra toujours du chargeur lui-même et de la vitesse de charge supportée par l’appareil. Cela peut varier selon les fabricants, et malheureusement, aux États-Unis, les vitesses de charge tendent à être plus lentes que dans d’autres pays. Une exception notable est le OnePlus 12, qui supporte une charge SUPERVOOC de 80 W.

Bien que ce changement ne soit pas encore pleinement intégré dans la dernière version bêta d’Android 15, il devrait l’être dans une future mise à jour. Cette mise à jour promet d’améliorer la précision de l’indicateur de vitesse de charge d’Android et de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions plus informées concernant la charge de leurs appareils.