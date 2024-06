Accueil » Ilya Sutskever lance Safe Superintelligence Inc. pour une IA sûre

Le mois dernier, Ilya Sutskever, cofondateur et scientifique en chef d’OpenAI, a annoncé qu’il quittait l’entreprise après près d’une décennie. Il a déclaré qu’il travaillerait sur un « projet personnel très significatif ». Un mois plus tard, Ilya Sutskever a révélé qu’il avait créé une nouvelle société appelée Safe Superintelligence Inc. (SSI).

Ilya Sutskever est accompagné de Daniel Gross, un investisseur-entrepreneur qui a travaillé avec de nombreuses entreprises, et de Daniel Levy, un ancien employé d’OpenAI. Ilya Sutskever explique que l’objectif de SSI est de construire une superintelligence sûre, ce qui, selon l’entreprise, constitue le « problème technique le plus important de notre époque ».

L’objectif de SSI est de parvenir à une superintelligence sûre, de sorte que sa mission, sa feuille de route et son modèle d’entreprise convergent tous pour se concentrer sur un seul produit. La page de SSI indique : « Notre objectif unique signifie que nous ne sommes pas distraits par les frais généraux de gestion ou les cycles de produits, et notre modèle d’entreprise signifie que la sûreté, la sécurité et le progrès sont tous isolés des pressions commerciales à court terme ».

Safe Superintelligence Inc. est une société américaine qui possède des bureaux à Palo Alto et à Tel Aviv. L’entreprise recrute activement les meilleurs talents techniques du monde entier qui souhaitent travailler uniquement sur la superintelligence sécurisée.

Cela dit, SSI a refusé de divulguer le nom de ses investisseurs.

Ilya Sutskever était la tête de OpenAI avec Sam Altman

Il convient de noter que Ilya Sutskever a dirigé le projet Superalignment au sein d’OpenAI. Il est également largement rapporté que Ilya a joué un rôle crucial dans l’éviction de Sam Altman de OpenAI en novembre 2023. Cependant, le coup d’État a échoué et Altman est revenu à la tête de l’organisation.

Par la suite, de nombreux chercheurs et membres du conseil d’administration ont quitté OpenAI, craignant que le profit ne soit privilégié par rapport à la sécurité.