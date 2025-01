Insta360 Flow 2 Pro : Le gimbal intelligent qui suit tout !

Insta360 revient avec une version améliorée de son gimbal Flow Pro, le Insta360 Flow 2 Pro, doté de fonctionnalités inédites et d’une technologie d’intelligence artificielle avancée, Deep Track 4.0. Ce nouveau stabilisateur promet une expérience utilisateur optimisée grâce à ses améliorations en matière de suivi, de conception et de fonctionnalités créatives.

Deep Track 4.0: un suivi amélioré et plus flexible

La grande nouveauté du Flow 2 Pro est l’intégration de la technologie Deep Track 4.0, qui permet désormais de :

Suivre plusieurs sujets en simultané, tout en maintenant un cadrage précis.

Garder un groupe entier de personnes centré dans le cadre, même en mouvement.

Traquer des sujets non humains, comme des animaux ou des objets.

Effectuer un suivi fluide en zoomant jusqu’à 15x, offrant une grande flexibilité pour les vidéos de près ou à distance.

Avec cette technologie, Insta360 se positionne comme un acteur incontournable pour les créateurs de contenu cherchant des outils de suivi ultra-précis.

Compatibilité avec Apple DockKit et applis tierces

Comme son prédécesseur, le Flow 2 Pro prend en charge le framework DockKit d’Apple, permettant d’utiliser la caméra native de l’iPhone ou d’autres applications tierces, comme Blackmagic Camera pour des fonctionnalités de suivi avancées. Un anneau lumineux sur le gimbal indique en temps réel lorsque le suivi est actif, garantissant une utilisation intuitive.

Cependant, le potentiel du stabilisateur est décuplé lorsqu’il est utilisé avec l’application propriétaire Insta360, disponible sur iOS et Android, qui offre une expérience complète et des options avancées de cadrage et de suivi.

Nouveautés en matière de cadrage et de contrôle

Le Flow 2 Pro introduit de nouvelles fonctionnalités pour enrichir vos prises de vue :

Grille de cadrage Pro Framing Grid : sélectionnez l’une des neuf zones de cadrage pour placer vos sujets autrement qu’au centre, ajoutant une touche artistique à vos vidéos.

Miroir intégré : une petite glace située à l’arrière du gimbal permet de cadrer parfaitement des selfies avec la caméra arrière du smartphone.

Contrôle à distance : utilisez un iPhone supplémentaire ou une Apple Watch pour piloter le gimbal, ajuster le cadrage ou zoomer en temps réel en utilisant la Digital Crown de l’Apple Watch.

Conception renforcée et autonomie

Le Flow 2 Pro est légèrement plus léger que son prédécesseur (357 g contre 366 g), tout en conservant une autonomie estimée à 10 heures en mode trépied. Lorsqu’il est utilisé en mode stabilisation continue à la main, l’autonomie est réduite, bien qu’Insta360 ne précise pas de chiffre exact.

De plus, les jambes du trépied ont été renforcées pour garantir une meilleure stabilité lorsque le gimbal est utilisé comme caméra autonome.

Prix et disponibilité

Disponible dès aujourd’hui, le Insta360 Flow 2 Pro est proposé au prix de 169,99 euros en deux coloris : Blanc neige ou Gris pierre. Une légère augmentation par rapport au Flow Pro précédent, mais avec des fonctionnalités nettement enrichies. Pour les créateurs en quête de matériel supplémentaire, le pack créateur, incluant une pince magnétique et un spotlight est disponible pour 199,99 euros.

Avec le Flow 2 Pro, Insta360 renforce son engagement envers les créateurs de contenu en offrant un outil polyvalent, puissant et intuitif. Entre les avancées en matière de suivi, les nouvelles options de cadrage et les fonctionnalités connectées, ce gimbal promet de devenir un allié indispensable pour tous ceux qui cherchent à élever leurs productions vidéo. Si vous êtes à la recherche d’un stabilisateur alliant innovation et praticité, le Flow 2 Pro est un choix qui mérite toute votre attention.