Nouvelles fonctions d’appel WhatsApp : Partage d’écran et appels à 32 utilisateurs

WhatsApp est devenu un élément essentiel de la vie quotidienne de milliards de personnes, les connectant où qu’elles soient. La plateforme a apporté des améliorations non seulement pour les textes, mais aussi pour les appels vocaux et vidéo, et elle apporte maintenant de nouvelles fonctionnalités qui rendront votre expérience d’appel WhatsApp bien meilleure.

Selon un récent article de blog, nous verrons apparaître de nouvelles fonctionnalités telles que le partage d’écran avec audio, qui vous permettra de parler avec la personne avec laquelle vous partagez votre écran sur WhatsApp. On a déjà entendu parler de cette fonctionnalité lorsqu’elle était en version bêta, mais elle sera désormais disponible pour tout le monde. Cette option sera idéale pour l’apprentissage, le travail collaboratif en équipe et le visionnage de contenus avec des amis.

Vous pouvez également ajouter jusqu’à 32 utilisateurs à un appel vidéo de groupe, quel que soit l’appareil sur lequel vous vous trouvez. Ainsi, si vous faites partie d’un groupe WhatsApp de l’ancienne génération, vous pourrez, je l’espère, participer simultanément à un appel vidéo. Cette limite était déjà en vigueur pour les appels vidéo sur les appareils mobiles, mais pas lorsque vous utilisiez les applications de bureau : l’application Windows était limitée à 16 personnes et l’application Mac à 8 personnes.

WhatsApp met désormais en surbrillance la personne qui parle lors d’un appel de groupe, ce qui facilite l’identification de l’interlocuteur et évite toute confusion.

WhatsApp améliorera les appels si vous n’êtes pas dans de bonnes conditions

Consciente que vous ne serez pas dans un environnement idéal lorsque vous prendrez des appels, l’équipe de WhatsApp a lancé le codec MLow, qui améliore les appels vocaux même lorsque les connexions réseau sont médiocres. Les appels seront plus clairs, éliminant les bruits extérieurs et l’écho. Enfin, les personnes disposant d’une bonne connexion pourront profiter d’appels vidéo de haute qualité.

Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées dans les semaines à venir. Veillez donc à mettre à jour l’application WhatsApp pour y accéder au plus tôt. Compte tenu de la popularité de l’application dans les régions émergentes, ces fonctionnalités contribueront grandement à améliorer l’expérience des utilisateurs. De plus, grâce à ces nouvelles options, l’application peut désormais être utilisée à des fins professionnelles et d’entreprise.