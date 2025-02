Insta360 Flow 2 Pro : Suivi intelligent pour toutes les apps avec le nouvel Traqueur IA !

Insta360 lance un nouvel accessoire pour son stabilisateur de smartphone Flow 2 Pro, permettant à toutes les applications de caméra de bénéficier de sa technologie de suivi basée sur l’IA. Auparavant, le suivi des sujets nécessitait l’utilisation de l’application de caméra Insta360 ou des applications iOS compatibles avec DockKit d’Apple.

Le nouvel Insta360 Flow 2 Pro Traqueur IA prend en charge le suivi et contrôle le stabilisateur de manière autonome, permettant d’enregistrer, de diffuser ou de passer des appels avec l’application de votre choix.

L’introduction de DockKit en 2023 a permis aux développeurs d’applications iOS d’intégrer la compatibilité avec les supports motorisés et d’ajouter des fonctionnalités de suivi des sujets sans avoir à les développer eux-mêmes. Cependant, Android ne disposait pas d’un tel framework. Le nouveau module de suivi d’Insta360 offre une solution pour les utilisateurs d’Android. Il intègre sa propre caméra et la technologie de suivi d’Insta360, permettant un suivi intelligent quel que soit l’application de caméra utilisée, sur iOS ou Android.

Le module Traqueur IA offre également des fonctionnalités de contrôle gestuel pour démarrer et arrêter le suivi ou l’enregistrement vidéo. Il intègre une lumière LED d’appoint avec réglage de la température de couleur et peut être utilisé en mode selfie. Il est alimenté directement par le stabilisateur Flow 2 Pro via USB-C.

Bien que polyvalent, le module Traqueur IA offre des capacités de suivi moins avancées que l’application Insta360, qui permet de suivre plusieurs personnes et de zoomer sur les sujets tout en maintenant le suivi.

Prix et disponibilité du Flow 2 Pro Traqueur IA

Le Insta360 Flow 2 Pro Traqueur IA est disponible dès maintenant au prix de 49,99 euros. Le nouveau Traqueur IA d’Insta360 offre une solution pratique pour étendre les capacités de suivi intelligent du Flow 2 Pro à toutes les applications de caméra.

Le nouveau Traqueur IA est une solution analogue à celle que DJI a introduite hier sur son nouvel Osmo Mobile 7P à 169 euros, qui étend également les capacités de suivi à d’autres applications que l’application mobile de DJI.