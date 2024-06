HONOR lance le Magic V Flip : Élégance et performances en un seul smartphone pliable

HONOR vient de lancer son tout nouveau smartphone pliable, le Magic V Flip, en Chine, et il ne laisse personne indifférent. Annoncé lors d’un défilé de mode technologique le 13 juin, ce téléphone met en avant un design élégant et sophistiqué, qui pourrait bien rendre jaloux ceux qui ne peuvent pas encore l’acquérir.

Le Magic V Flip se distingue dès le premier coup d’œil. Avec une épaisseur de seulement 7,15 mm lorsqu’il est déplié et 14,89 mm lorsqu’il est fermé, ce smartphone pliable est extrêmement fin. Pesant 193 g, il est disponible en trois couleurs : noir, blanc et rose. Ces couleurs ne sont pas ordinaires. Les versions noire et blanche ont un aspect perlé, tandis que la version rose présente un motif unique. Il existe également une édition spéciale verte et scintillante pour ceux qui recherchent quelque chose d’encore plus distinctif.

Pour les amateurs de mode, HONOR propose des accessoires optionnels permettant de transformer le téléphone en montre ou en sac. Ces options ajoutent une touche de polyvalence au Magic V Flip, rendant l’appareil non seulement fonctionnel, mais aussi un véritable accessoire de mode.

Des spécifications imposantes du Honor Magic V Flip

Sous son design élégant, le Magic V Flip cache une puissance impressionnante. Voici un aperçu des principales spécifications :

Écran : 6,8 pouces interne, 4 pouces externe

6,8 pouces interne, 4 pouces externe Processeur : Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 12/16 Go

12/16 Go Stockage : 256 Go/512 Go/1 To

256 Go/512 Go/1 To Caméras : 50 mégapixels et 12 mégapixels à l’arrière, 50 mégapixels à l’avant

50 mégapixels et 12 mégapixels à l’arrière, 50 mégapixels à l’avant Batterie : 4,800 mAh

4,800 mAh Logiciel : Android 14

L’écran externe de 4 pouces est un LTPO OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un ratio écran-corps de 85 %, ce qui le rend presque sans bordure. L’appareil supporte une charge rapide de 66W, bien qu’il manque de recharge sans fil.

Prix et disponibilité

Le HONOR Magic V Flip est proposé à partir de 4 999 yuans (environ 640 euros) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version avec 512 Go de stockage coûte 5 499 yuans (environ 705 euros), tandis que celle avec 1 To de stockage est à 5 999 yuans (environ 770 euros). L’édition spéciale « Haute Couture » réalisée en collaboration avec le célèbre designer Jimmy Choo est disponible pour 5 999 yuans (environ 900 euros), et elle inclut 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Actuellement, le HONOR Magic V Flip est uniquement disponible en Chine, sans aucune indication sur une éventuelle sortie internationale. Cependant, ceux qui peuvent se le procurer profiteront d’un smartphone magnifique, aux spécifications impressionnantes, et à un prix nettement inférieur à celui de son principal concurrent, le Samsung Galaxy Z Flip 5, vendu à environ 1 000 euros.