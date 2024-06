Voici tous les appareils qui prendront en charge l’Apple Intelligence

Il s’agissait d’une semaine importante pour Apple ! Conformément aux rumeurs, les dernières annonces logicielles — iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia — ont été agrémentées de fonctions d’intelligence artificielle pour compléter les friandises qu’Apple a l’habitude de proposer.

Cette suite de fonctionnalités d’IA a été baptisée Apple Intelligence et apporte la mise à niveau contextuelle de Siri que nous avons toujours voulue, des outils d’écriture IA à l’échelle de l’OS, Genmoji, un terrain de jeu d’images IA, et bien d’autres choses encore.

Tout cela semble charmant, mais ces nouvelles fonctionnalités d’IA ne seront limitées qu’à certains appareils Apple. Si vous souhaitez savoir si votre iPhone, iPad ou Mac sera compatible avec Apple Intelligence, consultez la liste des appareils ci-dessous.

Liste de compatibilité de l’Apple Intelligence

Apple Intelligence utilise le traitement sur l’appareil pour répondre à vos questions et préserver votre vie privée lorsque vous utilisez les fonctions d’IA sur l’iPhone, l’iPad et le Mac. « Les modèles génératifs profondément intégrés nécessitent une immense puissance de traitement », a déclaré Craig Federighi sur scène lors de l’événement. Il a ensuite ajouté que le Apple Silicon, y compris l’A17 Pro et les puces de la série M, dispose de la puissance de calcul nécessaire pour faire de cette fonctionnalité une réalité.

Par conséquent, tous les appareils Apple équipés de la puce Apple Silicon susmentionnée bénéficieront des nouvelles fonctionnalités de l’IA. Voici la liste complète des appareils qui prendront en charge les fonctionnalités d’Apple Intelligence :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Air (M1 et versions ultérieures, à partir du modèle 2022)

iPad Pro (M1 et versions ultérieures, à partir du modèle 2021)

MacBook Air (M1 et versions ultérieures)

MacBook Pro (M1 et versions ultérieures)

iMac (M1 et versions ultérieures)

Mac mini (M1 et versions ultérieures)

Mac Studio (M1 Max et versions ultérieures)

Mac Pro (M2 Ultra)

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont-elles payantes ?

Apple Intelligence est gratuit pour les utilisateurs de tous les modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac pris en charge. Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités d’intelligence artificielle, vous devrez d’abord régler la langue de Siri et de l’appareil sur l’anglais américain. Les bêtas de macOS Sequoia, iPadOS 18 et iOS 18 permettront aux utilisateurs de tester les fonctionnalités d’intelligence artificielle dans le courant de l’année, avant le lancement officiel à l’automne.

Le géant de Cupertino étendra la disponibilité d’Apple Intelligence à « d’autres langues au cours de l’année prochaine », selon le communiqué officiel.

Apple fait preuve d’une grande retenue, comme l’a prouvé l’événement WWDC 2024 qui s’est tenu cette semaine. Bien que leur nouvelle suite Apple Intelligence soit un jeu de mots astucieux sur le mot à la mode aujourd’hui, l’IA, Craig Federighi ne l’a probablement utilisé qu’une seule fois au cours de l’événement. Apple sait que vous allez l’appeler AI après tout, alors il vaut mieux l’appeler « Apple Intelligence » au lieu d’« Artificial Intelligence » pour qu’elle ait l’air plus personnelle et liée à sa marque.

Êtes-vous impatient d’essayer les fonctions d’IA d’Apple sur vos appareils ?