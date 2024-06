Accueil » Google Pixel 9 Pro XL : Spécifications et début en octobre

En octobre de cette année, Google devrait lancer sa série Pixel 9, qui comprendra trois modèles : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Récemment, ce dernier a été aperçu dans la base de données de Geekbench.

Selon la liste Geekbench, le Pixel 9 Pro XL sera doté d’une impressionnante RAM de 16 Go et sera préchargé avec Android 14. À l’intérieur, il embarquera le processeur Tensor G4, confirmant ainsi les spéculations antérieures.

La fiche technique révèle que le Pixel 9 Pro XL est équipé d’un processeur octa-core monté sur une carte mère Komodo, avec un governor sched_pixel et un GPU Mali G715. Il comprend un cœur principal haute performance cadencé à 3,1 GHz, trois autres cœurs de performance fonctionnant à 2,6 GHz chacun et quatre cœurs d’efficacité tournant à 1,95 GHz. Cette configuration indique la présence du Tensor G4 de Google, qui n’a pas encore été officiellement dévoilé par le géant de la technologie.

Une différence notable entre le Tensor G3, actuellement utilisé dans la série Pixel 8, y compris le Pixel 8a, et le futur Tensor G4 réside principalement dans le nombre de cœurs : alors que le G3 en compte 9, le G4 en possède 8. De plus, le Tensor G4 promet des vitesses d’horloge plus rapides que son prédécesseur.

Les spéculations antérieures suggéraient que Google pourrait équiper le Pixel 9 Pro XL de 16 Go de RAM, probablement dans le but de renforcer les capacités du smartphone pour les fonctionnalités d’IA à venir dans cette nouvelle génération. Cette dernière fuite vient renforcer cette attente.

Design et dimensions du Pixel 9 Pro XL

Bien qu’il soit appelé « XL », le Pixel 9 Pro XL ne devrait pas être plus grand que le précédent modèle phare de Google de 2023. Au lieu de cela, le Pixel 9 Pro XL pourrait partager une taille analogue avec le Pixel 8 Pro, mais pourrait être un peu plus lourd en raison de son châssis en acier inoxydable.

Le design du Pixel 9 Pro XL est également destiné à se démarquer, arborant une esthétique plus anguleuse avec des côtés et un dos plats, s’alignant sur les tendances observées chez ses concurrents.

Pour ceux qui envisagent une mise à niveau premium de Google Pixel, attendre le Pixel 9 Pro XL pourrait en valoir la peine. Il promet de fournir l’expérience Pixel ultime avec les dernières fonctionnalités d’IA de Google.