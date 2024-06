iOS 18 : Apple intégrera ChatGPT et de nouvelles fonctions d’IA

Apple serait sur le point d’introduire dans iOS 18 des fonctions d’intelligence artificielle optionnelles axées sur la protection de la vie privée. Selon Bloomberg, cette mise à jour majeure inclura le ChatGPT d’OpenAI et devrait être présentée lors de la prochaine conférence mondiale des développeurs. Les utilisateurs devront accepter d’utiliser ces fonctionnalités.

Le fabricant de l’iPhone serait conscient du potentiel risque d’aliéner sa base d’utilisateurs dévoués qui font confiance à ses logiciels. Le scepticisme s’étend aux dirigeants d’Apple, qui craignent qu’un « chatbot malhonnête » ne nuise à la réputation de l’entreprise. Le rapport indique également que certains membres du personnel d’Apple sont philosophiquement opposés à l’intégration d’un chatbot tiers dans iOS.

Apple reconnaît également que nombre de ses clients pourraient partager ces préoccupations. C’est pourquoi l’entreprise aurait déclaré qu’en offrant aux utilisateurs la possibilité d’accepter le chatbot, elle peut se protéger contre d’éventuelles réactions négatives, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée.

Avant de décider d’intégrer ChatGPT dans iOS 18, Apple aurait engagé des discussions avec Google LLC au sujet de son chatbot Gemini, choisissant finalement OpenAI pour ses conditions plus favorables et ses capacités supérieures de modélisation du langage.

On ne sait pas encore quel modèle sera utilisé, mais OpenAI a récemment commencé à former un successeur à son modèle GPT-4. S’il est terminé en septembre, date à laquelle les nouvelles versions d’iOS sont généralement publiées, ce nouveau modèle pourrait être inclus.

La mise à jour pourrait également prendre en charge d’autres chatbots à l’avenir. Les discussions en cours entre Apple et Google laissent entrevoir de potentielles nouvelles intégrations et plusieurs autres Large Language Model (LLM) avancés disponibles sur le marché pourraient être utilisés.

Les nouvelles fonctionnalités d’Apple en matière d’IA avec ChatGPT

Outre ChatGPT, la mise à jour devrait améliorer le système d’exploitation grâce à diverses fonctionnalités basées sur l’IA dans la barre de recherche, la bibliothèque d’emojis et les applications intégrées, ce qui témoigne d’un effort important en faveur de l’IA. Deux projets de robotique grand public sont notamment prévus.

La mise à jour introduira probablement des fonctionnalités supplémentaires d’apprentissage automatique, telles que la création d’emoji et de diaporamas en langage naturel, les listes de lecture Apple Music créées par l’IA et l’exécution automatisée de tâches dans les apps par le biais de la barre de recherche iOS.

Apple travaille également sur deux initiatives d’apprentissage automatique plus ambitieuses impliquant des robots. L’un de ces projets concerne un bras robotique de table doté d’un écran plus grand qu’un iPad, et l’autre, un véhicule autonome conçu pour suivre les utilisateurs et les aider dans leurs tâches ménagères. Ces projets en sont au stade préliminaire et pourraient intégrer des LLM pour la gestion des tâches et le traitement des commandes de l’utilisateur.