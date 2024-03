Surprise ! Google rend Gemini Nano disponible sur le Pixel 8

Il semble que la détermination collective ait finalement payé. Lorsque Google a initialement annoncé que les utilisateurs du Pixel 8 ne bénéficieraient pas de Gemini Nano, l’indignation de la communauté des fans ne s’est pas fait attendre. Face à une réaction justifiée et fervente, il semble que Google ait revu sa position.

L’entreprise vient de déclarer que la prochaine mise à jour Feature Drop du Pixel intégrera une prévisualisation pour développeurs de Gemini Nano dans la gamme Pixel 8. Une nouvelle qui marque un tournant significatif pour les utilisateurs de ce modèle.

Cette intégration permettra au modèle standard du Pixel 8 de profiter de Gemini Nano dès juin, mais avec certaines limites comparées à la version plus robuste du Pixel 8 Pro. Cette amélioration se manifestera sous la forme d’une preview destinée aux développeurs, incluant des fonctionnalités comme « Résumer » et « Smart Reply », déjà disponibles sur d’autres appareils équipés de Gemini Nano tels que le Pixel 8 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

La prudence semble être le mot d’ordre de Google concernant cette mise à jour pour le Pixel 8, prenant acte des critiques sur la différence de RAM entre les deux modèles (8 Go pour le Pixel 8 contre 12 Go pour le Pro), un écart qui avait alimenté les spéculations sur l’exclusion initiale du petit modèle.

Google accompagne son annonce d’un avertissement discret, indiquant que cette mise à disposition est avant tout un test visant à recueillir des retours. Dans une déclaration aux médias, Google exprime son enthousiasme à l’idée d’élargir l’accès à Gemini Nano, invitant développeurs et enthousiastes à participer activement à cette phase d’expérimentation.

Une pression collective

Seang Chau, vice-président du département Logiciels des Appareils & Services chez Google, a également abordé ce sujet dans le dernier épisode du « Made by Google Podcast », confirmant l’intention de rendre Gemini Nano accessible sur le Pixel 8 par une option développeur, et ce, en dépit des validations de santé système en cours, pour assurer une utilisation quotidienne sans accroc.

Ainsi, même si l’on pourrait surnommer cette version de Gemini Nano destinée au Pixel 8 « Nano-Lite », cette nouvelle reste une avancée positive pour les détenteurs du Pixel 8 ainsi que pour l’ensemble de la communauté Pixel, qui avait mal accueilli la décision initiale de Google de réserver cette fonctionnalité à son dernier modèle phare. En tant que propriétaire d’un Pixel, je partageais également le mécontentement face à l’exclusion de fonctionnalités AI telles que « Entourer pour chercher » du Pixel Fold, un retour en arrière sur lequel Google semble également revenir.

Néanmoins, une victoire reste une victoire. Ce revirement de situation souligne le pouvoir de la pression collective et confirme une fois de plus que la voix des utilisateurs a un poids réel. Le mouvement des fans du Pixel et des observateurs attentifs a porté ses fruits, prouvant que la persévérance peut influencer les géants de la technologie.