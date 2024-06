Révolution IA chez Nothing : Un Phone (3) entièrement consacré à l’IA

Carl Pei, CEO de Nothing, a récemment publié une vidéo annonçant que les smartphones sont les gadgets IA du futur et que l’IA pourrait transformer notre façon d’utiliser ces appareils. « Les gens adorent leurs téléphones ! » déclare Pei dans la vidéo. « Mais l’expérience utilisateur n’a pas vraiment changé depuis longtemps ». Selon lui, bien que tout soit devenu plus rapide, plus esthétique et plus facile, l’expérience fondamentale reste inchangée. Pei est convaincu que cela va bientôt changer.

Pei mentionne également l’existence du Phone (3), dont les rumeurs circulent depuis un moment. Si Nothing maintient son calendrier de lancement habituel en juillet, ce nouveau modèle pourrait être disponible bientôt. Selon Pei, le Phone (3) sera le premier véritable téléphone IA de la société.

Dans la vidéo, l’équipe de Nothing présente plusieurs démos. L’une d’elles semble être une adaptation du démonstrateur GPT-4o d’OpenAI : un assistant vocal personnalisé intégré au système d’exploitation. C’est ce que beaucoup envisagent comme l’avenir des smartphones. Une autre démo montre un écran d’accueil dynamique et personnalisé, combinant un lanceur d’applications et un flux d’actualités. Il affiche automatiquement un QR code pour un billet nécessaire prochainement, récupère du contenu sur le Web et montre des rappels et la météo pertinents. L’idée, selon Pei, est de penser à la manière dont l’IA peut faire évoluer les smartphones au-delà de leur modèle centré sur les applications, en créant un système qui sait toujours ce dont vous avez besoin et où le trouver.

Pei souligne que ces prototypes sont très récents et que même des modifications de l’écran d’accueil prendront du temps à se concrétiser. « Vous ne pouvez pas simplement lancer un nouveau produit et dire : “Voilà, il n’y a plus d’applications, vous allez l’acheter ?” » affirme-t-il. « Bien sûr que non ». Pei estime que la mission de Nothing est de créer un pont entre les systèmes actuels et les futurs.

Il compare également Nothing à Nintendo, soulignant que l’objectif n’est pas de rivaliser sur le plan technologique, mais simplement de créer des produits amusants et de qualité.

Une réflexion de longue date sur l’IA chez Nothing

Il est évident que Nothing réfléchit à l’intégration de l’IA depuis un certain temps : l’entreprise a intégré ChatGPT dans ses récents écouteurs Ear, et l’année dernière, Pei avait déjà évoqué un monde au-delà des applications. Aujourd’hui, cette démarche semble s’orienter vers l’IA.

Concernant les smartphones, Pei a toujours affirmé que Nothing avait commencé par les écouteurs et les smartphones parce que ce sont les gadgets que tout le monde utilise actuellement. « Un appareil informatique composé d’un grand écran avec quelques capacités de caméra, je pense, va rester la forme dominante pendant longtemps, » disait-il l’année dernière. Il croyait que fabriquer des smartphones était une entreprise plus sûre, bien que plus compétitive, et les expériences de Humane et Rabbit semblent lui donner raison. Cependant, il a laissé entendre qu’une nouvelle grande innovation pourrait bientôt voir le jour.