OPPO fait vibrer Londres en attendant la Finale de la Ligue des Champions

Alors que la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid approche, OPPO, sponsor majeur de l’UEFA Champions League, en profite pour dynamiser l’attente des fans à Londres. Le match tant attendu se déroulera au stade de Wembley le 1er juin à 21 heures, heure de Paris, mais OPPO a déjà commencé à faire vibrer la capitale anglaise avec divers événements sportifs.

OPPO, en tant que partenaire officiel mondial de l’UEFA Champions League, célèbre cette finale en grande pompe. Cette collaboration prestigieuse s’aligne parfaitement avec le lancement de ses séries phares Find et Reno, ainsi que de sa renommée gamme N de smartphones pliables.

Les événements marquants de OPPO à Londres

Parmi les festivités, OPPO a organisé un match caritatif avec des légendes du football telles que Kaká, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Robert Pirès et Iker Casillas. De plus, des séances de rencontre avec les fans se tiennent au stand OPPO à Potters Field Park, près de Tower Bridge, le jour du match.

Le OPPO Find X7 Ultra, avec ses performances exceptionnelles en photographie, a obtenu l’un des meilleurs scores de benchmark caméra de 2024. Le lancement du Find X7 Ultra sur le marché européen étant désormais imminent, OPPO veut démontrer les capacités photographiques de son dernier flagship à travers ces événements à Londres.

Le Find X7 Ultra est le seul smartphone équipé de deux caméras périscopes, offrant ainsi des portraits de qualité supérieure et une plage de zoom la plus nette. Sa stratégie de quatre caméras de 50 mégapixels, associée au moteur d’image HyperTone, garantit des couleurs naturelles et une expérience uniforme sur toute la plage de zoom.

Des fonctions innovantes pour capturer l’action

Les fonctionnalités comme Action Shot et Long Exposure permettent de capturer des objets en mouvement sans flou et de créer des effets de mouvement saisissants. De plus, l’option AI Eraser offre la possibilité de supprimer des éléments indésirables de la scène, rendant les photos encore plus parfaites.

En somme, OPPO utilise cette finale de la Ligue des Champions comme une plateforme pour mettre en avant son Find X7 Ultra et ses innovations technologiques. Restez connectés pour découvrir les clichés exclusifs de la finale capturés par OPPO après le match.