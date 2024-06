Accueil » Bataille juridique : Samsung et Oura s’affrontent sur le marché des bagues connectées

Dans le monde de la technologie portable, un nouveau conflit juridique a éclaté entre deux entreprises concurrentes : Samsung et Oura.

Samsung a intenté une action en justice contre Oura pour empêcher cette dernière de lancer une poursuite contre elle, centrée sur une affaire de propriété intellectuelle liée à la Galaxy Ring.

Oura, célèbre pour ses bagues connectées, envisageait de poursuivre Samsung en justice pour violation de propriété intellectuelle suite à l’introduction de la Galaxy Ring par le géant sud-coréen. Samsung, adoptant une approche proactive, a déposé une plainte pour contrer cette éventuelle action avant même que Oura ne puisse l’initier.

Selon Samsung, dès l’annonce de la Galaxy Ring, Oura a immédiatement brandi son portefeuille de brevets dans le but de bloquer la commercialisation du nouvel appareil de Samsung. Le géant sud-coréen accuse Oura d’utiliser ses brevets pour intimider les plus petites entreprises technologiques et les empêcher de lancer leurs propres bagues connectées sur le marché.

The Verge rapporte que cette démarche de Samsung vise à exposer les tactiques de Oura, qui consisteraient à utiliser ses brevets pour maintenir une domination sur le marché des bagues connectées. Samsung affirme que Oura n’hésite pas à s’attaquer à des entreprises plus petites comme Circular, RingConn et Ultrahuman, pour les dissuader de sortir des produits concurrents.

L’avenir des bagues connectées ne se résume pas à Samsung et Oura

Les anneaux de suivi de la santé, bien qu’ils ne soient pas une nouveauté, restent un marché relativement peu saturé. Ces dispositifs de santé-tech se révèlent être parmi les plus significatifs de notre époque. Alors que la Galaxy Ring de Samsung fait actuellement beaucoup de bruit après son introduction à l’événement Unpacked, de nombreuses autres entreprises cherchent également à combler ce vide sur le marché des technologies portables.

Depuis plusieurs années, Oura a su s’imposer avec son anneau de suivi, devenant l’un des wearables les plus populaires sur le marché. Cependant, avec l’augmentation des démonstrations technologiques, de nombreuses entreprises ambitionnent de proposer une expérience similaire, comme l’ont montré les nombreuses introductions de produits lors du CES de cette année.

La rivalité entre Oura et Samsung se joue désormais sur le terrain juridique. En prenant l’initiative de déposer une plainte, Samsung espère bloquer toute action d’Oura concernant les disputes de propriété intellectuelle, à un moment crucial où la Galaxy Ring approche de son lancement sur le marché. Cette bataille pourrait bien redéfinir l’avenir des anneaux intelligents et leur domination sur le marché de la technologie portable.