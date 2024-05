xAI de Musk atteint une valorisation de 24 milliards avec un tour de table de 6 milliards

L’entreprise d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI, devrait boucler un tour de table en juin, ce qui pourrait la valoriser à plus de 24 milliards de dollars, selon Bloomberg. L’entreprise visait à finaliser un financement de 6 milliards de dollars au début du mois, mais la finalisation de cette opération, qui a débuté l’année dernière, n’a pas encore eu lieu.

Le tour de table de xAI comprend des contributions d’investisseurs comme Andreessen Horowitz et Sequoia Capital, comme le mentionne un récent article de blog de l’entreprise.

Selon une déclaration de Musk sur X, la valorisation de l’entreprise avant ce tour de table était de 18 milliards de dollars.

Les fonds seront alloués au lancement des premiers produits de xAI, au développement d’une infrastructure avancée et à la stimulation de la recherche et du développement pour les technologies à venir, a indiqué l’entreprise.

En réponse à la nouvelle du financement, Musk a déclaré sur X que « d’autres annonces seront faites dans les semaines à venir ».

La bataille de xAI contre OpenAI

xAI a déclaré avoir connu un développement rapide au cours de l’année écoulée, comme le souligne un récent article de blog de l’entreprise. « Depuis l’annonce de la société en juillet 2023, jusqu’à la sortie de Grok-1 sur X en novembre, en passant par les annonces récentes du modèle Grok-1.5 amélioré avec la capacité de contexte long, et Grok-1.5V avec la compréhension des images, les capacités du modèle de xAI se sont améliorées rapidement ».

Le chatbot Grok a été mis à la disposition des utilisateurs de X Premium+ en décembre. Contrairement aux chatbots traditionnels, Grok est apparemment programmé pour afficher une personnalité politiquement incorrecte et pleine d’esprit, s’inspirant de commentateurs conservateurs tels que Tucker Carlson et Joe Rogan.

« Avec la publication en code source libre de Grok-1, xAI a ouvert la voie à des avancées dans diverses applications, optimisations et extensions du modèle », poursuit l’entreprise.

Se différencier de OpenAI

Le milliardaire a déjà été étroitement associé à OpenAI en tant que cofondateur, mais il s’en est éloigné il y a plusieurs années pour suivre sa propre voie dans le domaine du développement de l’IA, ce qui a donné lieu à des retombées amères. Musk a intenté une action en justice contre son ancienne société et son PDG actuel, Sam Altman, pour avoir prétendument renié son objectif initial, qui était de développer l’IA pour le bien de l’humanité et non pour la recherche du profit.

En conséquence, la société a ajouté : « xAI se concentre principalement sur le développement de systèmes d’IA avancés qui sont véridiques, compétents et maximalement bénéfiques pour l’ensemble de l’humanité. La mission de l’entreprise est de comprendre la véritable nature de l’univers ».