Suspense autour du Nothing Phone (3) ou du CMF Phone (1)

Nothing, la société technologique londonienne réputée pour ses tactiques de marketing uniques, a récemment intensifié le suspense autour de son prochain smartphone, potentiellement le très attendu Nothing Phone (3).

Tout a commencé lorsque Carl Pei, PDG de Nothing, a partagé des photos dévoilant une interface utilisateur de paramètres rapides repensée sur un smartphone Nothing. Les observateurs attentifs ont remarqué un bouton supplémentaire sur le téléphone, absent des précédents modèles, suscitant des spéculations sur de nouvelles fonctionnalités.

Pour ajouter à l’excitation, le compte officiel de Nothing sur X (anciennement Twitter) a partagé une mystérieuse image d’un appareil en développement, mettant en avant une vis proéminente. La légende « 3, 2, 1″ laisse entendre un lancement imminent, mais l’image elle-même ne ressemble pas à un smartphone traditionnel, ouvrant la voie à diverses interprétations.

Les spéculations vont bon train, certains suggérant que l’appareil pourrait être la première tablette de Nothing, tandis que d’autres pensent qu’il pourrait s’agir de la base d’un ordinateur portable. Cependant, un tweet ultérieur incluant un smartphone et un emoji de vis laisse entendre qu’il s’agit bien d’un smartphone.

Étant donné l’historique de la société qui lance des smartphones en juillet, la synchronisation de ces teasers correspond aux attentes pour un nouveau produit. Des médias comme Android Police spéculent que la vis pourrait indiquer un accent sur la réparabilité, analogue à la philosophie de conception du Fairphone 5.

La piste CMF de Nothing : un smartphone de sous-marque en préparation

Une autre possibilité est que l’appareil appartient à la sous-marque de Nothing, CMF, connue pour ses directives de conception distinctive. CMF développerait son premier smartphone, estimé à environ 140 dollars. Selon des fuites, le CMF Phone (1) pourrait disposer d’un écran OLED de 6,7 pouces, d’un chipset MediaTek Dimensity 7200, d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33W, et même de coques arrière remplaçables.

Il est important de noter que ces détails sont basés sur des fuites non vérifiées et doivent être pris avec précaution. Les spécifications et les fonctionnalités réelles du prochain appareil de Nothing restent secrètes, laissant les fans de Nothing attendre avec impatience les annonces officielles de la société.

Que ce soit le Nothing Phone (3) ou le CMF Phone (1), les teasers ont sans aucun doute généré une attention et une anticipation significatives pour le prochain lancement de produit de Nothing. Seul le temps nous dira ce que la société réserve à ses fans.